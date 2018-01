Sicurezza nel rendese, controlli nella notte: diverse denunce

Proseguono i controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rende che su indicazione del Comando Provinciale di Cosenza hanno messo in campo dei servizi di prevenzione e repressione dei reati e per verificare, anche, il rispetto del Codice della Strada.

Nella nottata scorsa, così, insieme al Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, i militari di Torano Castello hanno deferito in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 22enne del posto che in un magazzino usato come luogo di ritrovo con altri coetanei è stato trovato con 9 grammi di hashish suddivisa in dosi; altri 6 di marijuana, anch’essi già in dosi ed un bilancino digitale.

Inoltre è stato segnalavano alla Prefettura come assuntore di stupefacenti l’amico che era nel magazzino e che, perquisito, aveva nella tasca dei jeans un grammo hashish.

A Luzzi, invece, denunciato per furto aggravato di energia elettrica una 31enne di Bisignano. Controllato il suo bar della sul contatore dell’energia elettrica è stato scoperto un grosso magnete usato per omettere la misurazione del consumo di energia. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Enel distribuzione, che ha staccato la fornitura. Nel locale, poi, un avventore è stato segnalato alla come assuntore di droga: si tratta di un 29enne del posto trovato con del materiale per il confezionamento contenente delle tracce di cocaina.

I militari della Radiomobile di Rende, hanno deferito in stato di libertà: per guida in stato di ebbrezza un 34enne di Mendicino e un 32enne di Bari. I due automobilisti, sottoposti all’etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti gli sono state ritirate.

Denunciati per inosservanza della sorveglianza speciale un 36enne e un 47enne entrambi residenti a Rende che, al momento del controllo, non erano in casa andando contro agli obblighi a cui erano sottoposti.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno controllato 68 autoveicoli; identificato 121 persone ed eseguito 9 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari.