Controlli nel Crotonese, multati due commercianti

Nel corso di questa settimana sono stati effettuati i controlli previsti dal piano Focus ‘Ndrangheta, diretti dal Questore di Crotone Claudio Sanfilippo.

Il bilancio complessivo è di due persone che sono state denunciate e un’altra segnalata invece alla Prefettura come assuntrice di stupefacenti. Sono state poi controllate in 42 ed identificate in tutto 609 persone, tra queste anche 25 extracomunitari.

I veicoli ispezionati - anche attraverso l’uso del sistema Mercurio - sono stati ben 1742, 40 le multe emesse per violazione del codice stradale, e 19 le perquisizioni.

Gli agenti hanno proceduto all’identificazione di quattro persone che sono state accompagnate in Prefettura ed in seguito a sei controlli amministrativi sono state elevate anche due multe.

Nella mattinata del 24 gennaio la Divisione Pasi, in sinergia con il personale dell’Ufficio di Gabinetto e della Polizia Municipale di Crotone, ha controllato e multato due attività commerciali gestite da cittadini stranieri di nazionalità bengalese, per violazione delle norme in ambito commerciale e vendita in area non autorizzata. Ad ogni esercente è stata comminata una sanzione di 516 euro.

Ieri, invece, la Squadra Mobile, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria - per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio - B.S., 45enne pregiudicato che sotto il letto della camera matrimoniale nascondeva 38 grammi di marijuana contenuto in un involucro in plastica arancione.

Infine, tra il 26 ed il 27 gennaio, la Squadra Volanti ha segnalato come assuntore di droga un 24enne crotonese, F.A. trovato con alcuni grammi di “marijuana”. Lo stupefacente è stato debitamente sequestrato.