San Ferdinando, in casa con quasi un chilo di marijuana. Arrestato

Si sono insospettiti dal continuo via vai in una via centrale a San Ferdinando. Per questo motivo i carabinieri della stazione locale hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare a casa di C. P. un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. A casa del giovane i militari hanno trovato più di 800 grammi di droga, conservata in involucri in plastica ed in parte, già confezionata in piccole dosi da circa 5 grammi l’una, pronte per essere vendute e immesse nel mercato della droga gioiese.

Il ragazzo è stato così arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio e messo ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Palmi. La droga, invece, è stata sequestrata e sarà successivamente trasmessa ai laboratori del R.I.S. di Messina per analizzata.