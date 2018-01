Tiriolo partecipa al progetto Skills for Migrants Entrepreneurs

Finalizzare ed agevolare l’imprenditorialità tra migranti e rifugiati presenti in Europa. Questo l’obiettivo del progetto europeo Erasmus+, dal titolo Skills for Migrants Entrepreneurs, al quale sta partecipando la cooperativa sociale Co.Ri.S.S. Onlus di Tiriolo insieme ad altri cinque partner tra privati e pubblici, appartenenti a diversi Paesi dell’Unione Europea (Integration for all– Svezia, Coordinatore del progetto, EURO-NET di Potenza, PREDICT CSD Consultancy per la Romania, Danube University Krem per l’Austria, Aristotelio Panepistimio Thessalonikis per la Grecia).

Il progetto intende altresì promuovere iniziative politiche finalizzate non solo ad agevolare l’imprenditorialità tra migranti e rifugiati ma anche a proporre una legislazione diretta a rimuovere ostacoli legati alla creazione di impresa ed a facilitare la concessione di un permesso stabile a imprenditori migranti in possesso di opportune qualifiche.

Le attività già avviate lo scorso mese di novembre in Svezia, prevedono, anche per il nostro territorio, una serie di iniziative tra le quali: un report che aiuterà a capire i bisogni educativi dei migranti qualificati con l’obiettivo di colmare i gaps nei servizi educativi e consulenziali per l’inserimento lavorativo e l’imprenditorialità degli stessi migranti; guide per operatori del settore dell’immigrazione, un’attività di training dello staff, un corso on-line per imprenditori migranti.

CO.RI.S.S. sarà anche responsabile del corso online per imprenditori migranti ed ospiterà il training dello staff, attività che farà da apripista per lo sviluppo di un network europeo per le organizzazioni che lavorano con i rifugiati; realizzerà inoltre il meeting finale al quale parteciperanno i responsabili delle altre cinque organizzazioni europee, dando così un contributo all’inclusione sociale di un gruppo attualmente sotto occupato, quello dei migranti qualificati.