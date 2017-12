Controlli nel rendese: un arresto e tre denunce

Non si ferma nemmeno durante le feste l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Rende che hanno proseguito nella loro attenta azione di controllo del territorio, mettendo in campo, su indicazione del Comando Provinciale di Cosenza, dei servizi per prevenire e reprimere qualsiasi reato oltre che verificare il rispetto del Codice della Strada.

In quest’ambito, così, proprio a Rende i militari hanno arrestato un 29enne cosentino per resistenza. Durante un controllo l’uomo avrebbe innestato la marcia della sua auto dando inizio ad un inseguimento per le vie del paese ma i Carabinieri, e senza mettere in pericolo terze persone, sono riusciti a bloccarlo dopodiché lo hanno trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima a seguito del quale il 29enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sul piano del contrasto alle violazioni al Codice della Strada, ed ancora a Rende, deferita in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza una 22enne di Cosenza: sottoposta l’automobilista all’etilometro è stato rilevato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Alla giovane è stata anche ritirata la patente.

Segnalato poi alla Prefettura di Cosenza come assuntore di stupefacenti un 20enne del capoluogo trovato con due grammi di marijuana.

A Rose, i militari della Stazione locale hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di rende per inosservanza della Sorveglianza Speciale: l’uomo non è stato infatti trovato a casa durante il controllo.

Ancora a Rose deferito in stato di libertà - per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometrico - un 51enne di origine Marocchina residente a Montalto Uffugo. Fermato alla guida di un autocarro era evidente stato di alterazione psicofisica. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.