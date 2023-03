Covid, il Bollettino. Nessuna vittima, solo 72 positivi e stabili i ricoveri

Con poco più di 1900 tamponi processati nelle 24 ore appena trascorse, son quest’oggi 72 i nuovi casi di Covid19 nella nostra regione: 24 sono nel cosentino, 19 nel catanzarese, 17 nel reggino, 10 nel vibonese e 2 nel crotonese.

Rimane fermo fortunatamente il bilancio della vittime, mentre i guariti sono ora 69. Salgono invece a 1066 gli attualmente positivi (+3 da ieri), dei quali 965 (+2) si trovano in isolamento domiciliare, 96 (+1) in reparto, e 5 in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 297 (19 in reparto, 5 in terapia intensiva, 273 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112396 (111963 guariti, 433 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 376 (47 in reparto, 0 in terapia intensiva, 329 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188020 (186530 guariti, 1490 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 21 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59873 (59592 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 193 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 177 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209162 (208239 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 58 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 54 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53498 (53297 guariti, 201 deceduti).