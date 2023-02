Corigliano-Rossano, approvato progetto definitivo per la Cittadella dello Sport

È stato approvato in Giunta il progetto definitivo per i lavori della Cittadella dello Sport per cui il Comune è stato ammesso, nell’ambito del PNRR, Missione 5 - Investimento 3.1 - Sport e Inclusione sociale, ad un finanziamento di 1milione e 500 mila euro. Una importante iniziativa di riqualificazione di un sito strategico in chiave sportiva.

Il progetto prevede la costruzione-rigenerazione di un impianto sportivo polivalente indoor ed outdoor, con spazi per praticare basket, calcetto, pallavolo, padel e pista di pattinaggio, in un'area comunale di circa 5.000 mq, in località Sant'Antonio, esattamente nell'area limitrofa all'anfiteatro Madre Isabella De Rosis, con vocazione sportiva-ricreativa. A questo si aggiungono i lavori di riqualificazione del Palabrillia.

«La città sarà dotata di nuovi spazi dedicati a diverse discipline - ha dichiarato l’assessore all’Assetto Urbano, Tatiana Novello - un altro tassello importante per la Città in esecuzione delle linee programmatiche dell’amministrazione Stasi per una città unica che guarda al futuro con un ruolo sempre più da protagonista»

«Quest'area, fin dalla realizzazione dell'anfiteatro, era di fatto inutilizzata - ha commentato il sindaco Flavio Stasi - Renderla un centro sportivo, all'aperto ed al chiuso, con discipline non presenti in altri impianti, la farà tornare un punto di riferimento tutto l'anno, aumenterà la qualità della vita del centro storico e consentirà a tanti ragazzi di avere un posto da vivere»