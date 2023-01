Medici cubani all’ospedale di Polistena. Giannetta (Fi): boccata d’ossigeno per Chirurgia

“Finalmente una boccata di ossigeno per la Chirurgia Generale dell’Ospedale di Polistena”: lo afferma il Consigliere regionale Domenico Giannetta, di Forza Italia commentando l’arrivo di due chirurghi cubani nel reparto diretto dal Primario Anastasio Palmanova.

Un rinforzo dell’organico con cui, si auspica ancora il consigliere, “si potranno finalmente ridurre le liste di attesa e programmare interventi chirurgici con più serenità”.

Lo stesso Giannetta parla evidentemente di una soluzione tampone, ma “illuminata”, quella individuata dal Presidente Roberto Occhiuto che, con il reclutamento temporaneo dei medici caraibici, “aiuta a scongiurare il rischio di default e chiusura dei reparti ospedalieri”.

“Chi, come noi vive dall’interno le difficoltà nel soddisfare le esigenze dei pazienti, a causa della carenza di medici, non può che gioire dell’arrivo di nuove risorse umane” continua il consigliere.

“Sono certo - prosegue - che i colleghi cubani sapranno avvalersi della sapiente direzione del primario Palmanova, che, con l’attento e determinato supporto del Commissario straordinario ad acta dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia, li sta accompagnando in questa prima fase di inserimento lavorativo in reparto, per poi organizzarli in modo organico nei turni in sala operatoria, e che - conclude Giannetta - i nostri pazienti saranno ben felici di essere operati e curati in tempi utili, piuttosto che essere costretti ad attendere i tempi - a volte biblici - delle attuali liste d’attesa”.