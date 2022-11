Covid, il Bollettino: ancora due vittime, positivi in calo (+394)

Come di consueto di domenica anche quest’oggi il bollettino regionale segnala un calo sostanziale dei nuovi casi di Covid19 in Calabria dovuto anche ad un minor numero di tamponi eseguiti.

Sono stai difatti 2600 i test processati nelle ultime 24 ore che hanno restituito 394 positivi: 126 nel reggino, 100 nel catanzarese, 90 nel cosentino, 75 nel vibonese, nessuno nel crotonese e tre extraregionali.

Non si ferma però, ed anche oggi, il conteggio di decessi: altre due morti sono riportate nel report ed avvenute una a Reggio Calabria e l’altra a Cosenza.

Sono invece 6991 gli attualmente positivi, 76 in più rispetto a ieri, dei quali 6866 (+74) in isolamento domiciliare, 125 (+1) in reparto e 4 (+1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 1596 (16 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1577 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 101922 (101527 guariti, 395 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 2328 (62 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2266 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 173721 (172351 guariti, 1370 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 290 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 288 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 57312 (57042 guariti, 270 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2058 (32 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2025 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 197885 (197010 guariti, 875 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 499 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 488 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 50876 (50686 guariti, 190 deceduti).