Cariati, approvato progetto per messa in sicurezza di località Carrera

Prevenire e mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e garantire una migliore vivibilità delle aree, all’interno del perimetro comunale, più vulnerabili dal punto di vista dei movimenti franosi. Si va verso la messa in sicurezza di località Carrera.

È quanto fa sapere il sindaco Filomena Greco informando con l’assessore alle opere pubbliche Fiorenzo Bevacqua che la giunta municipale, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto definitivo, tra gli step utili e necessari per procedere, a stretto giro, con il progetto esecutivo e, quindi, con le procedure della gara per l’affidamento dei lavori.

È di oltre 982 mila euro il finanziamento assegnato dal Ministero dell'lnterno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, al Comune di Cariati.

Relativo all’anno 2021, il contributo si riferisce ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nel quale rientra quello di località Carrera.

In particolare gli interventi inseriti nel progetto prevedono la sistemazione naturalistica, le opere di consolidamento ed il sistema di raccolta delle acque bianche, sul versante incrocio tra via Carrera e la SS 108ter ai quali si aggiunge l’intervento sulla raccolta delle acque bianche nel Vico Zappatori.