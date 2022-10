Calcio, Serie C. Il Crotone aspetta il Francavilla. Lerda: “sanno difendersi, non sarà semplice”

Franco Lerda

Appena il tempo di leggere la classifica e, in serie C, si scende in campo per la nona giornata, con Catanzaro capofila, che sorpassa il Crotone fermato bruscamente a Foggia, dal gol di Vuthaj, opportunista sull’uscita scomposta del portiere calabrese, Branduani. Secondo posto per il Crotone, raggiunto dal Pescara, che accelera lasciando nella polvere la Fidelis Andria (3-0). Le “aquile” giallorosse sono in vetta per la prima volta, come lo è stato lo “squalo” rossoblù alla quarta giornata (Cerignola-Catanzaro 2-2; Crotone –Monterosi 1-0). Affiancate in terza posizione, inseguono Gelbison, Latina e Turri (14 p), otto punti dal Catanzaro e cinque dal Crotone. La nona giornata riprende col Catanzaro fuori casa, in trasferta a Monopoli, Il Crotone ospita allo Scida il Virtus Francavilla e il Pescara riparte dal “De Cristofaro” di Giugliano.





di Giuseppe Romano

La battuta d’arresto del Crotone, prima del campionato, a Foggia, ha lasciato segni profondi soprattutto per l’infortunio di Marco Carraro costretto ad abbandonare il terreno di gioco (25’ p.t.) per la frattura composta della mandibola e rimarrà fuori squadra per qualche settimana.

È l’unica cosa che mister Lerda discute con i giornalisti del match disputato e perso a Foggia. Il suo pensiero è concentrato alla gara contro il Francavilla che considera “un test non semplice sotto tutti i punti di vista”.

Non parlare della partita precedente è stata una sua decisione imposta fin dall’inizio di campionato, valida scelta, considerato il segmento temporale di sette giorni tra la partita già giocata e la conferenza del pre-partita.

Questa volta, però, il tempo trascorso tra i due eventi è solo di due giorni e tutte le domande devono considerarsi legittime. Invece, nel rompere la “linea” di quel silenzio, la risposta di mister Lerda è stata netta: “Il mio focus, insieme alla squadra, è rivolto esclusivamente alla gara contro il Francavilla che sarà impegnativa. Incontreremo una formazione che sa difendersi con tutti gli effettivi, compatta, e sarà un test non semplice, come sempre”.

È chiaro che il disagio del tecnico ha radici profonde: perso un match - prima sconfitta dopo otto giornate – passato in seconda posizione in classifica; l’infortunio di Marco Carraro e la squalifica di Petriccione, non sono cose da poco, con una partita da giocare dopo appena due giornate e col pericolo che la situazione possa irrigidirsi ulteriormente.

È chiaro che la terapia del tecnico crotoniate è di limitare al massimo le domande dei giornalisti e andare avanti usando parole costruttive per i calciatori, soprattutto quando si mettono in discussione Gomez e Tumminello, che non danno ancora la garanzia del gol.

“Da questi due ragazzi, tutti i giorni ho risposte positive. Cose che voi non potete avere perché non fate gli allenatori. Sono contento sia di Tumminello, Bernardotto e Gomez che ha fatto due gol e svolge un lavoro importante. Se Tumminello ha giocato poco è solo colpa mia. Sono contento del reparto offensivo. Nel nostro lavoro, si parla poco individualmente, molto di squadra. Se alla fine uno farà quindici gol saremo contenti tutti, se ne faremo solo dieci e raggiungiamo il nostro obiettivo vuol dire che abbiamo lavorato bene”.

Lerda non dispera per il gol non fatto nella sconfitta subita a Foggia. Tra le righe il mister tende a ridimensionare alcune convinzioni generali: “La squadra è dispiaciuta per la sconfitta, ha già cancellato la giornata negativa, ma nessuno aveva la presunzione di considerarsi imbattibile o immortale”.

La convinzione è che il gruppo è granitico: “Siamo consapevoli di essere un ottimo team – compatto e forte a livello tecnico-tattico, soprattutto morale. Si lavora giornalmente per migliorare. Siamo concentrati per riprendere il cammino interrotto e contro il Francavilla cercheremo di dare il massimo”.

Dall’esterno appare compatto anche il “tifo” e saranno in quattromila a dare la spinta e la fiducia alla squadra che, in questo particolare momento, ha subito uno scossone di prima intensità.

L’avversario non presenta particolari fragilità e si schiererà allo Scida con la consapevolezza che “Il Crotone è forte”. L’allenatore dei pugliesi, Antonio Calabro, ha parlato con i suoi ragazzi, senza demonizzare l’avversario: “si giocherà per vincere, anche se il Crotone è titolata per tagliare il traguardo per la B”, e chiede di scendere in campo con “coraggio e determinazione”.

L’ARBITRO

Sarà Luca Angelucci della sezione di Foligno l’arbitro della partita Crotone-Francavilla in programma questa sera, allo stadio con fischio d’inizio alle 21.

Assistenti: Riccardo Pintaudi della sezione di Pesaro e Giacomo Monaco della sezione di Termoli; quarto uomo: Michele Coppola della sezione di Castellammare di Stabia.

I CONVOCATI

Crotone: Portieri: 22 Branduani, 1 Dini, 12 Gattuso. Difensori: 6 Bove, 26 Calapai, 23 Crialese, 3 Cuomo, 2 Giron, 5 Golemic, 14 Mogos, 15 Papini. Centrocampisti: 86 Awua, 7 Giannotti, 20 Rojas, 19 Tribuzzi, 13 Vitale. Attaccanti: 11 Bernardotto, 32 Chiricò, 9 Gomez, 24 Kargbo, 37 Panico, 77 Pannitteri, 93 Tumminello.- Squalificato: Petriccione.

Francavilla: Portieri 12 Negro, 22 Avella, 98 Romagnoli. Difensori 2 Idda, 6 Miceli, 13 Solcia, 17 Caporale, 96 Minelli. Centrocampisti 4 Giorno, 5 Cardoselli, 8 Di Marco, 11 Mastropietro, 18 Pierno, 21 Risolo, 23 Tchetchoua, 26 Cisco, 27 Carella, 30 Macca, 31 Murilo, 67 Enyan. Attaccanti 7 Maiorino, 9 Patierno, 10 Perez, 19 Ejesi, 66 Ekuban.

DOVE VEDERLA

Il match, valido per la 9a giornata del girone C di Serie C sarà in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) e su Eleven Sports.