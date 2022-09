Quali fattori rendono i casinò italiani diversi da quelli stranieri in Unione Europea?

e siete alla ricerca di un casinò online dovete fare attenzione ad una serie di parametri fondamentali di cui tenere conto. Ci sono centinaia di casinò online, quasi tutti facilmente accessibili tramite il proprio pc o smartphone, che in apparenza sembrano tutti uguali.

La maggior parte offre bonus di benvenuto, promozioni, offre gli stessi giochi da casinò, il live, le scommesse e altre tipologie di giochi quali bingo, poker e lotterie.

Attenzione però perché, come conferma un'analisi approfondita del sito di recensioni https://casinoaffidabile.com, ci sono molti fattori che distinguono i casinò online che operano in Italia dalla maggior parte che è presente negli altri Stati dell’Unione Europea. Fattori di cui dovreste tenere assolutamente conto.

LE DIFFERENZE

Come abbiamo anticipato, a prima vista sembra non esserci nessuna differenza per quanto riguarda la struttura e l’offerta dei casinò online che operano in Italia da tutti gli altri. Questo solo all’apparenza, perchè ci sono alcuni fondamentali aspetti cruciali di cui tenere conto: la licenza, la tassazione, i metodi di pagamento e anche diversi aspetti legati ai giochi. Andiamo ad analizzare questi fattori.

La Licenza ADM

Il fattore principale che differenzia i casinò che operano in Italia dal resto dell’Unione Europea è sicuramente la regolamentazione. Introdotta gradualmente attraverso gli anni, in particolare dalla fine degli anni ‘90 e soprattutto dalla metà degli anni 2000 (nel 2008 si è proceduto ad esempio a regolamentare tutto il mercato di poker online) l’ADM (ex AAMS) ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato, regola di fatto tutto il gioco d’azzardo in Italia.

Una stretta sui casinò online è avvenuta nel 2011, quando sono stati considerati illegali tutti quei siti sprovvisti di licenza e per questo chiusi. Ogni anno l’ADM effettua migliaia di controlli e si contano centinaia di siti chiusi, per questo è molto importante sapere dove investire i propri soldi.

Al giorno d’oggi, tutti i casinò che vogliono competere sul mercato italiano devono quindi possedere una licenza ADM. Per farlo devono partecipare ad un bando statale e in seguito sostenere un costo minimo di 350000€. Questo costo può sembrare alto ma ADM aiuta i casinò online operanti in Italia a gestire tutta la parte relativa alla sicurezza e alla privacy dei giocatori. In particolare offre le seguenti garanzie:

Sicurezza della piattaforma di gioco

Garanzia della rintracciabilità del casinò

Tutela dei dati privati dei clienti

Divieto di gioco ai minori di 18 anni

Protezione e criptaggio delle transazioni

Regolamentazione delle probabilità di vincita (compito di ADM e non del singolo casinò)

Assistenza tecnica

Assistenza sul corretto funzionamento dei giochi

Autolimitazione dei versamenti (gioco responsabile)

Trasparenza modalità di prelievo fondi

Applicazione del sistema RNG (Random Number Generator) per la corretta esperienza di gioco

Prima di scegliere un casinò è bene quindi sceglierne uno dotato di regolare licenza ADM, potete voi stessi controllare la lista degli operatori certificati direttamente sul sito ufficiale.

Altre Licenze

Molti casinò sono dotati di altre licenze ma questo non li rende sicuri e legali come quelli che hanno ottenuto regolare licenza ADM. In particolare, si tratta di casinò con sede a Curacao o Malta, oppure tutti quei casinò di base svizzera CFMJ.

La Tassazione

Altro fattore determinante di cui tener conto nella scelta dei casinò è legato alla tassazione, che si lega strettamente al discorso fatto in precedenza delle licenze.

Tutti i casinò infatti dotati di regolare licenza ADM sono già tassati alla fonte, per cui le vostre vincite sono pulite. Nel caso invece giocaste su casinò non regolamentati, magari attratti dai bonus che di solito sono sempre un po’ più alti, dovrete pagare le tasse su tutte le vostre vincite.

A proposito di bonus, occhio che di solito i casinò stranieri hanno sì bonus di benvenuto più alti ma i requisiti minimi di puntata sono quasi sempre molto più alti, oltre al fatto determinante appena detto che dovrete pagare anche le tasse sulle vincite.

I Metodi di Pagamento

Di solito tutti i casinò online presentano gli stessi metodi per depositare e prelevare fondi. Si tratta principalmente di carte di credito come Visa e Mastercard, sistemi quali Paypal, Neteller o Skrill e anche il classico bonifico bancario.

La differenza principale però tra i casinò italiani e quelli stranieri è che molti di questi permettono già il pagamento tramite criptovalute quali Bitcoin e molte altre monete (denominate Altcoin). Da questo punto di vista, in Italia siamo un po’ indietro ma non è escluso che nei prossimi anni anche le criptovalute verranno accettate ufficialmente quali metodi di pagamento regolari.

Se non conoscete l’argomento Bitcoin, la Borsa Italiana può darvi una mano grazie ad una serie di articoli e approfondimenti.

I GIOCHI

Esistono delle differenze anche per quanto riguarda i giochi. Nei casinò italiani potrete trovare dei giochi più popolari adatti appunto alla clientela nostrana, come le lotterie (10 e lotto, superenalotto, gratta e vinci) oppure i giochi di carte tradizionali italiani:

Scopa

Burraco

Scala40

Briscola

Tresette

Oltre a questi, sappiate che se optate per un casinò straniero, anche la lingua principale dei giochi sarà diversa dall’italiano. In particolare, nei tavoli da gioco live, dovrete interloquire con i croupier in inglese, francese o altre lingue piuttosto che in italiano.

Quando guardate l’offerta giochi di un casinò, soffermatevi quindi anche su questo aspetto e controllate le lingue utilizzate nei vari giochi.

CONCLUSIONI

Scegliere un casinò online piuttosto che un altro non è una cosa da poco, abbiamo visto che ci sono tutta una serie di parametri di cui tener conto. Certo, rispetto ad alcuni anni fa le cose sono molto migliorate, i giocatori non sono più lasciati soli nella scelta di un operatore piuttosto che un altro su internet ma grazie alla regolamentazione possono scegliere con maggior consapevolezza.

Utilizzare un casinò online dotato di licenza ADM è una garanzia per i giocatori, che possono rivolgersi all’Autorità per essere tutelati e segnalare anche eventuali malpractice degli operatori di casinò.

Altro fattore da tenere in considerazione, come abbiamo visto, è la lingua. Giocare ad un tavolo live con un croupier che parla italiano è sicuramente molto più facile ed immediato.