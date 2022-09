Anche a Catanzaro la “Festa del Cinema”: un buon film in sala a soli 3,50 euro

Il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro

Il Cinema Teatro Comunale, nel centro del centro storico di Catanzaro, aderisce alla “Festa del Cinema”, campagna nazionale che punta a far riscoprire al pubblico la voglia di tornare in sala e il piacere della visione di un film davanti al grande schermo.

Fino a mercoledì prossimo, 21 settembre, tutti i film a disposizione saranno in visione a soli 3,50 euro, un prezzo simbolico che dà la possibilità concreta di tornare al cinema.

Al Comunale è in proiezione il capolavoro del regista calabrese Gianni Amelio “Il Signore delle Formiche”, con protagonista un grande Luigi Lo Cascio, affiancato da un intenso Elio Germano.

L'iniziativa non ha precedenti nel nostro paese, e si ispira alla "Fête du Cinéma" francese. Nato su iniziativa di Anica, Anec, MiC e dell'ente David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, Cinema in Festa è un progetto che si articolerà su cinque anni, arrivando fino al 2026.

I giorni della settimana sono scelti come una studiata via di mezzo tra rituali significativi (la domenica per le famiglie, il giovedì per il lancio dei nuovi lungometraggi) e le giornate che normalmente attirano meno pubblico.

“Se tutti prendessimo l'impegno di andare almeno una volta al cinema, durante il 2022, riusciremmo a sostenere un settore che sta soffrendo tantissimo, non solo per la pandemia – afferma il direttore artistico del Cinema Teatro Comunale, Francesco Passafaro -. E allora, approfitta di questa offerta imperdibile e prendi il tuo biglietto per il cinema, qualsiasi cinema, non solo il Comunale. Il nostro teatro e la nostra sala aprono le porte al proprio pubblico con grande affetto: siamo pronti ad accogliere gli spettatori come una famiglia. Al Comunale, il Cinema è casa tua”.