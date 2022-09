Crotone, interruzione del servizio idrico nella notte

Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città, deve effettuare un intervento di riparazione alla conduttura in via Falcone. Al fine di non creare disagi alla cittadinanza i lavori verranno effettuati oggi 6 settembre a partire dalle ore 23.00.

Si renderà necessario interrompere il servizio idrico a partire dalle ore 23.00 in via Libertà e via Giacomo Manna. Nelle altre zone indicate (Centro Storico, Discesa S. Leonardo, Viale Gramsci) sarà ridotta la pressione. Il lavoro si completerà domani 7 settembre alle ore 8.00.