Corazzo. Da domani parte la “Settimana della cultura calabrese”: il programma

Sette giorni di fila, da giovedì 4 a giovedì 11 agosto, in cui Corazzo, con i maestosi ruderi dell’abbazia cistercense, con quasi 50 eventi si candida a diventare la capitale culturale della regione.

Nella “Settimana della cultura calabrese”, infatti, si daranno appuntamento intellettuali, scrittori, storici, artisti, politici, uomini di Chiesa, per dibattere sulle tematiche più attuali.

In particolare questa dodicesima edizione sarà caratterizzata da alcune sottolineature: in primis gli 820 anni dalla morte di Gioacchino da Fiore che proprio a Corazzo visse un periodo decisivo per il suo pensiero profetico, come ebbe a dire Dante Alighieri nella sua Divina Commedia.

Come nelle edizioni precedenti, la Settimana della cultura calabrese si arricchirà di ben nove nuove mostre, passeggiate, visioni, presentazioni di libri e, come è ormai consuetudine, si concluderà con la XIX edizione del Premio Cassiodoro.

IL PROGRAMMA

GIOVEDI 4

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense

Ore 18.00 Aquiloni sopra Corazzo: «Se la corda è lunga, l’aquilone volerà più in alto». Liberi di volare progetto dell’istituto comprensivo “Don Milani” di Lamezia Terme.

Ore 18.30 Visita guidata alla mostra Arte e spiritualità dello scultore Antonio La Gamba.

Ore 19.00 - Cerimonia di inaugurazione della dodicesima edizione della Settimana della cultura calabrese. Saluti di: Demetrio Guzzardi, rettore Universitas Vivariensis e dei sindaci di: Carlopoli Emanuela Talarico, Panettieri Salvatore Parrotta, Bianchi Pasquale Taverna e Soveria Mannelli Michele Chiodo. Intervento di Giusi Princi assessore regionale alla cultura.

• La Cultura del Ricordo: Un pensiero a chi ci ha lasciati in quest’ultimo anno: Luigi Maria Lombardi Satriani a cura di Mario Greco; Franco Tassone (editore Qualecultura) a cura di Florindo Rubbettino.

A SEGUIRE - Trinità Mediterranea: assaggio di pane, formaggio e vino.

Ore 22.30 «E uscimmo a riveder le stelle», il prof. Riccardo Barberi direttore del Dipartimento di Fisica all’Unical ci racconta Il cielo sopra Corazzo.

VENERDI 5 AGOSTO

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense - ore 9.30-10.30 Buongiorno Corazzo: passeggiata letteraria a cura di Lara Chiellino.

BIANCHI - Piazza Matteotti - ore 11-13 - Il sindaco Pasquale Taverna ci offre il caffè e ci fa conoscere il suo borgo. Visita guidata al Museo delle pergamene a cura del direttore scientifico prof. Mario Francisco Benvenuto, docente Unical.

CASTAGNA - Centro culturale - ore 18.00 Inaugurazione delle mostre: «Corazzo nei documenti dell’archivio della famiglia Arcuri e del periodico Reportage. Con un pensiero alla memoria di Salvatore Piccoli» a cura di Annamaria Persico; «Itinerari calabresi nell’archivio fotografico di Emilia Zinzi» a cura dell’Associazione culturale “Emilia Zinzi”.

BIANCHI - Biblioteca comunale - ore 19.30 Mattia Decembrini: produzione tecnica e produzione artistica delle pergamene. Introduce Rino Pascuzzo.

A SEGUIRE - Premio Gustavo Valente (settima edizione) assegnato al Museo delle pergamene “Luigi Elvio Accattatis” - Bianchi (CS). Consegna il riconoscimento il figlio di Gustavo Valente, Giuseppe.

• Trinità Mediterranea: pane, formaggio e vino.

ore 21.30 Video proiezione: «L’abbazia cistercense di Sambucina» a cura di Flaviano Garritano.

SABATO 6 AGOSTO

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense - ore 9.30-10.30 Buongiorno Corazzo: passeggiata letteraria a cura di Lara Chiellino.

CARLOPOLI - Via M. Bianchi (Fotoclic) - ore 11-13 Visita guidata all’azienda Acqua Leo e all’agriturismo e caseificio di Carmine Mancuso, con piccolo zoo.

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense - ore 18.30 La spiritualità di Corazzo: conversazione sulla vita religiosa: gli Oblati di Maria Immacolata, con padre Pasquale Castrilli.

SOVERIA MANNELLI - Officina della cultura e della creatività

ore 19.30 Inaugurazione delle mostre: «Calabria. Storie di uomini e di terre», immagini fotografiche di Mario Greco; «Quando un prete prende i pennelli… per far pensare» di don Pasquale Brizzi; «La papessa. La carta dei tarocchi e le profezie di Gioacchino da Fiore» a cura di Demetrio Guzzardi e Albamaria Frontino.

A SEGUIRE

• Presentazione del volume di padre Pasquale Castrilli, «Raccontare il Vangelo o la terra di missione? Riviste missionarie nell’era di internet».

• Trinità Mediterranea: pane, formaggio e vino.

ore 21.30 Video proiezione: «Grotte di monaci calabro-greci e insediamenti latini» di Silvana Franco.

DOMENICA 7 AGOSTO

CORAZZO - Ruderi abbazia cistercense - ore 9.30-10.30 Buongiorno Corazzo: passeggiata letteraria a cura di Lara Chiellino.

CARLOPOLI - Via M. Bianchi (Fotoclic) - ore 11.00 Partenza per Villaggio Mancuso.

PANETTIERI - Piazza San Carlo - ore 19.30 Presentazione del volume di Santo Gioffrè, «Faida» (Castelvecchi), conversa con l’autore Federico Bonacci.

A SEGUIRE - Trinità Mediterranea: pane, formaggio e vino.

ore 21,30 Museo del pane - Inaugurazione della mostra degli artisti della bottega Limen «Panettieri “Cun Panis”» con opere di Maria Vigliarolo, Antonio La Gamba, Antonio Cardona, Pietro Topia e Alberto Polistena.

LUNEDI 8 AGOSTO 2022

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense - ore 9.30-10.30 Buongiorno Corazzo: passeggiata letteraria a cura di Lara Chiellino.

PANETTIERI – Municipio - ore 11-13 Il sindaco Salvatore Parrotta ci offre il caffè e ci fa conoscere il suo borgo. Visita guidata al Museo del pane e la Casa del brigante “Giosafat Talarico”.

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense - ore 18.30 La spiritualità di Corazzo: conversazione sulla vita religiosa: i Cappuccini con padre Gianluca Crudo.

PANETTIERI - Piazza San Carlo - ore 19.30 Presentazione della collana «Studi e ricerche su don Carlo De Cardona e il Movimento Cattolico in Calabria», partecipano: Demetrio Guzzardi, Flavio Talarico, Giuseppe Spagnuolo (presidente BCC Centro Calabria), Sebastiano Barbanti (presidente BCC Calabria Ulteriore), Gianluca Gallo (assessore regionale all’agricoltura).

A SEGUIRE

• Premio Franco Locanto per la politica come servizio (settima edizione), a cura del Centro studi calabresi “Cattolici Socialità Politica” consegnano il riconoscimento a: Francesco Capocasale la moglie di Franco Locanto, Gianna Misasi e la figlia Maria Locanto.

• Trinità Mediterranea: pane, formaggio e vino.

ore 21.30 Video proiezione: «Gli insediamenti cistercensi calabresi… dal deltaplano» di Giulio Archinà.

MARTEDI 9 AGOSTO

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense - ore 9.30-10.30 Buongiorno Corazzo: passeggiata letteraria a cura di Lara Chiellino.

CARLOPOLI - Biblioteca comunale - ore 10.30 Costruiamo gli aquiloni. Laboratorio a cura dei docenti dell’Istituto com. “Don Milani” Lamezia Terme.

SOVERIA MANNELLI - Officina della cultura - ore 11-13 Il sindaco Michele Chiodo ci offre il caffè e ci fa conoscere il suo borgo. Stabilimento Rubbettino visita guidata alla mostra bibliografica «Chiesa e monachesimo in Calabria» e al Lanificio Leo, museo d’impresa della più antica fabbrica tessile calabrese.

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense - ore 18.30 La spiritualità di Corazzo: conversazione sulla vita religiosa: i Piccoli fratelli e sorelle dell’Immacolata di Bagnara Calabra.

SOVERIA MANNELLI - Officina della cultura - ore 19.30 Presentazione del volume di padre Pasquale Triulcio, «Risplenderanno come le stelle per sempre».

A SEGUIRE - Trinità Mediterranea: pane, formaggio e vino.

SOVERIA MANNELLI - Chiesa di San Giovanni Battista - ore 21.30 Video proiezione: «La vita e i miracoli di San Francesco di Paola nelle illustrazioni seicentesche di Alessandro Baratta di Scigliano», con Demetrio Guzzardi editore Progetto 2000 e padre Giovanni Cozzolino superiore del convento dei frati minimi di Pizzo Calabro. Introduce don Roberto Tomaino, parroco di Soveria Mannelli.

MERCOLEDI 10 AGOSTO

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense - ore 9.30-10.30 Buongiorno Corazzo: passeggiata letteraria a cura di Lara Chiellino.

CARLOPOLI - Biblioteca comunale - ore 10.30 Costruiamo gli aquiloni. Laboratorio a cura dei docenti dell’Istituto comprensivo “Don Milani” Lamezia Terme.

CARLOPOLI - Via M. Bianchi (Fotoclic) - ore 11-13 Il sindaco Emanuela Talarico ci offre il caffè e ci fa conoscere il suo borgo. Visita guidata al Museo degli antichi mestieri e al catoio di Pietro Mancuso da Romba.

CASTAGNA - Piazza Gioacchino da Fiore - ore 18.30 Inaugurazione dell’opera dedicata a Gioacchino da Fiore, realizzata dall’artista Antonio La Gamba.

CARLOPOLI - Piazza Brutto – Anfiteatro - ore 19.30 Presentazione del volume «Don Dante Bruno. Al primo posto sempre l’amore». Partecipano: Demetrio Guzzardi editore e curatore del libro, Andrea Gualtieri giornalista di “Repubblica”, mons. Francesco Savino vice presidente per il Sud dei vescovi italiani.

A SEGUIRE - Trinità Mediterranea: pane, formaggio e vino.

CASTAGNA - Piazza Gioacchino da Fiore - ore 21.30 Presentazione del volume «Gente di Corazzo. Immagini fotografiche» di Mario Greco, con il saggio introduttivo «Appunti per una storia della fotografia sociale calabrese» di Demetrio Guzzardi. Partecipano: Rosanna Vigliarolo e Paolo Arcuri.

GIOVEDI 11 AGOSTO

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense - ore 9.30-10.30 Buongiorno Corazzo: passeggiata letteraria a cura di Lara Chiellino.

SOVERIA MANNELLI - Officina della cultura e della creatività del Reventino - ore 11.00 Visita guidata alla mostra «Quando un prete prende i pennelli… per far pensare» di don Pasquale Brizzi.

CORAZZO - Ruderi dell’abbazia cistercense

ore 16.30 Aquiloni sopra Corazzo: «Se la corda è lunga, l’aquilone volerà più in alto». Liberi di volare progetto dell’Istituto comprensivo “Don Milani” di Lamezia Terme.

ore 18.30 Conversazione sulla spiritualità scout con Fabrizio Marano, Capo Scout d’Italia dell’Agesci.

CORAZZO - Chiostro dell’abbazia - ore 19.30 Premio Cassiodoro (XIX edizione)

Riconoscimenti a personalità che operano e risiedono in Calabria che si sono distinte nella ricerca e nell’elaborazione culturale economica e sociale. Introduce Stefano Vecchione, conduce Demetrio Guzzardi.

I PREMIATI DELL’EDIZIONE 2022

Don Battista Cimino (sacerdote missionario) – Concetta Silvia Patrizia Marzano (operatrice culturale) – Antonio La Gamba (artista) – Rino Giovinco (giornalista) – Casa editrice Rubbettino (impresa editoriale) – Adelya Piccoli Mancuso (impresa agroalimentare) – Flavio Talarico (economista) – Antonio Leo (imprenditore) – Diavoli Rossi di Tiriolo (associazione di volontariato) – Associazione culturale “Emilia Zinzi”.

LE MOSTRE DELLA XII SETTIMANA

CORAZZO Ruderi abbazia cistercense

• Arte e spiritualità, sculture di Antonio La Gamba.

BIANCHI Biblioteca comunale

• Produzione tecnica e produzione artistica delle pergamene, di Mattia Decembrini.

CASTAGNA Centro culturale

• Corazzo nei documenti dell’archivio della famiglia Arcuri e del periodico Reportage. Con un pensiero alla memoria di Salvatore Piccoli, a cura di Annamaria Persico.

• Itinerari calabresi nell’archivio fotografico di Emilia Zinzi a cura dell’Associazione culturale “Emilia Zinzi”.

SOVERIA MANNELLI - Officina della cultura

• Calabria. Storie di uomini e di terre, immagini fotografiche di Mario Greco.

• Quando un prete prende i pennelli… per far pensare di don Pasquale Brizzi.

• La papessa. La carta dei tarocchi e le profezie di Gioacchino da Fiore a cura di Demetrio Guzzardi e Albamaria Frontino.

SOVERIA MANNELLI - Stabilimento Rubbettino

• Mostra bibliografica dei volumi editi dalla casa editrice Rubbettino su Chiesa e monachesimo in Calabria.

PANETTIERI Museo del pane

• Panettieri “Cun Panis” a cura degli artisti della bottega Limen, opere di Maria Vigliarolo, Antonio La Gamba, Antonio Cardona, Pietro Topia e Alberto Polistena.