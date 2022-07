Incendio lungo la SS280: rallentamenti e disagi al transito

Un vasto incendio ha interessato un'area verde nelle adiacenze della Strada Statale 280 detta "dei Due Mari", generando un denso fumo che ha provocato non pochi disagi al transito. Lo rende noto l'Anas, annunciando che il tratto dal chilomentro 29 al 30, nei pressi di Catanzaro, è attualmente interdetto al passaggio.

Necessario ultimare lo spegnimento delle fiamme per permettere il passaggio in sicurezza, motivo per il quale si è deciso di deviare la circolazione lungo un percorso alternativo. Al momento le operazioni di spegnimento sono ancora i ncorso da parte dei Vigili del Fuoco, sul posto assieme alle forze dell'ordine e squadre dell'Anas.