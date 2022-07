Calcio, Serie D. Direttore sportivo, il Castrovillari si riaffida all’esperienza di Mimmo Donato

Mimmo Donato

Il Direttore Sportivo del Castrovillari Calcio sarà un dirigente sportivo di lungo corso: per la ventesima stagione e per la quinta volta a partire dal lontano 1978, sarà infatti il decano Mimmo Donato.

Nella vecchia Uesse ha già svolto questo ruolo dal 1978 al 1986, poi dal 1994 al 2000, ancora dal 2006 al 2008, e nell'ultima stagione trionfale del 2017/18 con l’ultima promozione in Serie D.

“Spesso si usa dire nemo propheta in patria, ma in questo caso Mimmo Donato è l'eccezione che conferma la regola. Al di là dei successi con la squadra della sua Città – afferma no soddisfatti dalla società rossonera - ha ricoperto il ruolo con stagioni esaltanti e vincenti anche in altre piazze tra serie D e Serie C, Praia, Matera (con una fantastica cavalcata tra serie D, C2 e C1), Fasano e Vibo Valentia”.

Il Direttore risposa dunque il progetto del Castrovillari ed è già al lavoro per organizzare tutta l'area tecnica, con molto entusiasmo e ritrovando l'amico e collega storico di molte stagioni vissute insieme, un'altra figura storica del calcio locale, il Segretario Mimmo Vacca, con cui ci augura andrà a formare nuovamente una coppia e vincente.