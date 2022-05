Ancora una vittoria per la Vigor Lamezia: sconfitto il Real Pizzo

Tutto facile per la Vigor 1919 contro il Real Pizzo. Un 5 a 2 che permette agli uomini di mister Perrone di concludere il campionato al primo posto. Un primo posto da condividere con il Bivongi Pazzano contro il quale giovedi 2 giugno i Biancoverdi si giocheranno uno spareggio che vale una stagione.

Il primo tempo inizia al 7' con il cross di Ortolini, tentativo di Scarpino in spaccata alto. Al 9' combinazione Ortolini - Perri, la conclusione di quest'ultimo termina alta. Al 10' Calomino in area da terra ci prova, di poco a lato. Al 14' filtrante di Perri, girata di Scarpino che batte il portiere di casa (0-1). Al 19' bordata da fuori di area di Sisca (0-2). Al 21'punizione di Panuccio dalla sinistra, alta. Al 32' punizione di Foderaro, bravo Russo a bloccarla in due tempi e ad anticipare Perri. Al 40' conclusione di fuori area di Sisca, di poco a lato. Al 42' sugli sviluppi di calcio d'angolo tentativo al volo di Santacroce che non inquadra la porta.

Il secondo tempo parte rapido: al 2' con Scarpino solo davanti alla porta invece di concludere la mette al centro per Perri che viene anticipato. Al 4' disattenzione della difesa biancoverde e Liotti di testa accorcia le distanze (1-2). Al 6' cross di Rizzuto, colpo di testa di Ortolini a lato mentre al 9' punizione di Foderaro, il portiere di casa la alza e palla che sbatte sulla traversa. Al 14' discesa di Ortolini che entra in area, ma è bravo Russo a chiudergli lo specchio della porta. Segue al 15' Foderaro che la mette in area, velo di Scarpino la palla arriva a Giudice che solo davanti Russo non sbaglia (1-3). Al 24' traversone dalle retrovie, si invola Ortolini ma Russo è ancora bravo a negargli la gioia del gol. Al 26'splendida conclusione di Foderaro da fuori area che la mette all'angolino dove il portiere di casa non può arrivare (1-4). Al 41' Scarpino serve Ortolini che davanti all'estremo difensore questa volta non sbaglia (1-5). Infine al 42' altra disattenzione difensiva biancoverde e Santacroce la mette tra palo e portiere (2-5).

TABELLINO

Real Pizzo: Russo P., Santacroce, Russo D., La Gamba, Alessandria, Toscano, Parise, Cusa, Liotti, Perri, Panuccio. Disponibile: Musumeci. Allenatore: Russo.

Vigor 1919: Nascardi, Calidonna, Cittadino, Calomino, Cossu, Rizzuto, Foderaro, Perri, Scarpino, Sisca, Ortolini. Disponibili: Gibin, Bubba, Gallo. Allenatore: Perrone.

Arbitro: Branca di Reggio Calabria.