Cutro, domenica dedicata alla donazione del sangue

La scorsa domenica, 24 aprile, la sezione cutrese l’Avis ha organizzato una giornata di raccolta di sangue straordinaria in collaborazione con il gruppo sportivo Asd Cutro Amatori 2013. La collaborazione è stata fortemente voluta dal gruppo degli Amatori, sempre sensibile verso il sociale, al fine di dare sostegno alla raccolta sul territorio in questo momento particolare legato ai contagi dovuti al Covid-19 che non ha risparmiato i donatori di sangue.

Il presidente Francesco Nardo e il resto del gruppo, di buon mattino, si sono presentati presso la sede dell’Avis Cutro per compiere il nobile gesto. Molti di loro erano donatori già da tempo, come lo stesso Francesco Nardo e il segretario Francesco Pupa oltre al veterano Pino Donnici, mentre i vice-presidenti Giuseppe Iembo e Domenico Ciampà si sono avvicinati per la prima volta al mondo della donazione. Non è la prima volta che la sede di Cutro collabora con le associazioni locali, nel corso degli anni sono state organizzate molte attività che sono andate anche oltre la raccolta di sangue.

L’Avis Cutro da un anno ha rinnovato le cariche sociali, costituendo un nuovo direttivo con Giovanni Apa (Presidente), Francesco Muto (Vice Presidente Vicario), Marianna Lorenzano (Vice Presidente), Felicia Frontera (Segretario), Valentino Diletto (Tesoriere), Ferdinando Amatore, Pietro Paolo Bonifazio e Maria Sulla (Consiglieri), Gaetano Antonio Santo Barberio (Revisore Unico dei Conti), Giuseppe Arcuri, Giuseppe Frontera e Salvatore Sulla (Componenti della Commissione Verifica Poteri).

Il 2 maggio prossimo, per l’Avis Cutro, ricorrerà il 30° anniversario dalla costituzione avvenuta nel lontano 2 maggio 1992. Allora sul territorio era presente soltanto la sede Comunale di Crotone e il sangue veniva importato dal nord Italia con non poche difficoltà. La sede di Cutro, insieme alle sedi nate successivamente, hanno operato in maniera costante in tutti questi anni contribuendo al raggiungimento dell’autosufficienza del sangue nella provincia di Crotone che ha permesso ai nostri malati di poter ricevere costantemente le trasfusioni di sangue e gli interventi chirurgici del caso.

Una giornata molto entusiasmante dove si è avuta anche la partecipazione dei donatori periodici. I componenti del gruppo Amatori 2013 soddisfatti per aver contribuito ad aiutare il prossimo, oltre a donare il sangue, hanno offerto la colazione per il ristoro di tutti i donatori. Registrati complessivamente 26 partecipanti per un totale di 20 sacche di sangue. Prossimo appuntamento: sabato 7 maggio.