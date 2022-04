Ancora un albero sradicato dal vento: chiusa al transito la statale 108 bis

Si inizia a fare la conta dei danni causati dal forte vento che sta investendo l'intera regione dal pomeriggio di oggi. L'Anas infatti rende noto che un altro albero è stato sradicato delle forti raffiche di vento, questa volta nei pressi di Aprigliano, nel cosentino, lungo la Strada Statale 108 bis.

L'arbusto è caduto nei pressi del chilometro 30, bloccando interamente la carreggiata. Fortunatamente non ha causato feriti. Già sul posto squadre Anas per liberare la strada quanto prima, in modo da renderla transitabile.