A Saracena nuovo centro riabilitativo

Nuovo centro riabilitativo a Saracena. L’Asp di Cosenza, su un progetto proposto dall'Ufficio tecnico comunale, ha infatti ristrutturato l’immobile che ospita la struttura riabilitativa.

Il vice sindaco, Biagio Diana, ha salutato Agnese Palmieri che raggiunge il pensionamento e lascia la struttura cittadina dopo molti anni di servizio, e ha accolto la nuova fisioterapista Carmela Carrieri per presterà servizio nel centro ristrutturato di tutto punto grazie alla volontà dell'Asp che ha accolto e fatto suo il progetto redatto dall'ufficio tecnico comunale a cura dell'ingegner Armando Cosenza.

Al momento di avvicendamento tra le due professioniste era presente anche Raffaele Todaro dell'Asp di Cosenza ai quali sono giunti i ringraziamenti dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renzo Russo, per la collaborazione in occasione della ristrutturazione dell'immobile, riorganizzato negli spazi dalla tirocinante comunale (ex mobilità in deroga) Anna De Leo.

“Questa sinergia - ha dichiarato il vice sindaco - rafforza la già collaborazione tra l'Asp e la nostra amministrazione. Poter offrire nuovi servizi e strutture rinnovate alla popolazione è la risposta migliore alla domanda crescente dei cittadini di una sanità attenta ai bisogni del territorio”.