Giornata mondiale sull’autismo: Spazio al blu nell’Ic Pascoli Aldisio d’Errico

Il 2 aprile rappresenta, ormai dal 2007, la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il tema richiamato dall’Onu è senza dubbio quello di un’educazione inclusiva di qualità, che rientra tra gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e mira a non lasciare indietro nessuno, sollecitando l’attenzione dell’opinione pubblica sui diritti e sulle necessità di sostegni specifici per le persone e le famiglie, in modo da migliorare la qualità della loro vita e permettere loro di godere di pari opportunità e condurre una vita significativa in un mondo dove tutti possano mostrare i propri talenti ed essere parte integrante della società.

L’attenzione e la sensibilità generale sembrano aumentate ma è necessario fare ancora molto per migliorare i servizi e contrastare la discriminazione, le barriere e l'isolamento nei quali vivono gli autistici e i loro familiari.

Il blu, in questa occasione sempre molto sentita da tutta la comunità scolastica, ha colorato anche i tre plessi Pascoli, Aldisio e Laura D’Errico, dell’IC “Pascoli-Aldisio” di Catanzaro con una molteplicità di fiori e farfalle.

Già da anni, la scuola ha intrapreso un intenso percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento per favorire l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.

Ed è proprio dal coinvolgimento e dal contatto diretto con le strutture del territorio che si è partiti effettuando, a completamento di un lavoro sinergico che si porta avanti da mesi, un incontro speciale con gli alunni della 4C della scuola Primaria Aldisio e con le dottoresse Chiara Carnovale e Valentina Iannazzo del centro Psico Educativo Autismo di Lamezia che hanno risposto con grande professionalità alle tante domande poste, con spontaneità e semplicità, dagli alunni.

La scuola, per la giornata del 2 aprile e per tutta la settimana, si è unita idealmente in un abbraccio per testimoniare che tutti siamo uguali e possiamo dare e ricevere aiuto.

Su iniziativa del dirigente scolastico, prof. Raoul Elia, e dei docenti, gli alunni sono stati coinvolti in tante attività laboratoriali e creative, di ascolto e di dialogo e hanno realizzato elaborati per promuovere solidarietà e soprattutto conoscenza dell’autismo.

Tale percorso si è rivelato un intenso momento di riflessione e conoscenza per tutta la scolaresca che ha evidenziato come il contesto possa cambiare soltanto se si crea una società informata e consapevole e che tale cambiamento può realizzarsi solo se l’attenzione e la sensibilità verso tali tematiche non rimangono cristallizzate in un’unica sporadica occasione ma siano tenute vive e costanti affinché tutta la società possa diventare sempre più accogliente e possa concretamente fare da ponte tra il mondo e le persone in difficoltà.