Rossano. Via Mazzei chiusa al traffico, Comune: decisione arbitraria di privati

Via Nestore Mazzei a Rossano

Nella giornata di oggi, per alcune decine di minuti, i cittadini di Corigliano Rossano hanno visto chiudere totalmente al traffico via Nestore Mazzei, con l'apposizione di cartelli che indicavano una proprietà privata.

La viabilità era stata modificata temporaneamente alcuni giorni fa per consentire i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione, era stato quindi stabilito un solo senso di marcia in direzione del centro storico di Rossano.

“La chiusura al traffico realizzata è stata frutto di una scelta arbitraria ed ingiustificabile ad opera di privati” affermano però dall’Amministrazione Comunale riferendo come sia subito intervenuta la Polizia Locale che ha riportato la situazione alla normalità. L'episodio, viene ribadito dall’ente, sarà oggetto di una querela che sarà presentata alle Autorità Competenti.

L'Amministrazione ricorda che, fino al termine dei lavori di realizzazione di marciapiedi ed altre opere di urbanizzazione, per ragioni di sicurezza il transito di via Nestore Mazzei, dal punto di inizio del cantiere, è consentito esclusivamente in direzione del Centro Storico e non in direzione di Viale Michelangelo.