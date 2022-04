Serie B. Cremonese-Reggina: amaranto dalla capolista per continuare a sognare i playoff

Archiviata la sosta per le Nazionali, utile per ricaricare le batterie, la Reggina vuole ripartire a caccia dei playoff. La bella vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato contro il Cosenza ha consolidato la posizione degli amaranto all'undicesimo posto, a sole sei lunghezze dall'ultimo posto utile per i playoff, attualmente occupato dall'Ascoli. Gli amaranto cercheranno di fare punti in casa della capolista Cremonese, che nell'ultimo turno ha battuto la Spal confermandosi in testa alla classifica.





di G.S.M.

In casa amaranto, Stellone dovrebbe avere l'intera rosa a disposizione, compreso Ménez, che ha saltato le ultime tre gare. Imbarazzo della scelta dunque per il tecnico romano, che potrebbe tornare a schierare l'attacco composto da Ménez e Montalto. Sulla destra, Kupisz sembra favorito su Adjapong mentre in porta giocherà Micai.

Tra i grigiorossi, anche Pecchia avrà un'ampia scelta per la formazione, con il rientro di Valzania, che dovrebbe partire dal 1' accanto a Fagioli, mentre Castagnetti e Bartolomei andranno in panchina. Ballottaggio tra i trequartisti Gaetano e Rafia, Buonaiuto in vantaggio su Baez. In difesa, probabile assenza di Valeri, con Sernicola che dovrebbe prendere il suo posto.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Roberto Stellone può finalmente essere contento per la situazione della squadra: "La sosta è importante, ci ha permesso di lavorare due settimane e di recuperare qualche calciatore. Sono disponibili tutti tranne Lakicevic. Anche Rivas ha recuperato dopo il Cosenza ma ha lavorato in maniera differenziata in settimana. Menez c’è e tra domani e Benevento una delle due gare partirà dall’inizio. Cortinovis e Turati sono tornati dalla Nazionale, Montalto e Galabinov sono pienamente recuperati".

"Domani giocherà Micai, non c’è alternanza perché Turati ha avuto l’influenza nel derby e ha continuato ad averla per qualche giorno, poi è tornato solo ieri dalla Nazionale. Col Benevento e ad Ascoli giocherà però Turati. Cosa cambia adesso, con l’abbondanza? Che l’allenatore dorme un po’ di meno, perché avendo 27 giocatori disponibili dovrò scegliere anche 4 che andranno in tribuna. Non sarà facile, ma meglio così che in emergenza. Ci saranno le solite rotazioni tra domani e Benevento, ne cambieremo 6-7″.

A proposito della partita di domani, Stellone sa che l'avversario è uno dei più complicata da affrontare: "La Cremonese è una squadra forte, che non è prima per caso. Ha un ottimo allenatore e ha lavorato bene sul mercato. Da quando è arrivato Pecchia ha cominciato a recuperare punti, dalla scorsa stagione, e quest’anno si è rinforzata. Spesso giocano col 4-2-3-1 o col 4-3-3, hanno una difesa alta e che subisce poco. E’ una squadra completa e propositiva. Loro cercheranno di batterci per mantenere il primato e noi lo faremo per sognare".

"La gara direbbe che noi non avremo molte pressioni rispetto a loro e che sia solo la Cremonese ad avere qualcosa da perdere, ma non sarà così. Noi dovremo osare, dobbiamo provarci con tutte le nostre forze. All’andata cominciò il ciclo negativo? Sì, ma rispetto all’andata è cambiata la squadra, l’allenatore, il modulo. Sarà una gara diversa rispetto a quella del Granillo, sarà viva, non si faranno calcoli. L’obiettivo è mangiare punti a chi sta davanti”. Anche perché ci sarà il supporto del solito muro amaranto in trasferta: “Ho letto che ci saranno tanti tifosi a Cremona, sarà un motivo in più per ripagare i loro sacrifici”.

In chiusura, un accenno al futuro, con Stellone che conferma di voler proseguire sulla panchina amaranto: "Mi limito a dire che c’è stata la chiacchierata che sapete tra direttore e presidente. Stiamo parlando, sia da una parte che dall’altra c’è l’intenzione di proseguire insieme e continueremo in questi giorni".

Sette precedenti ufficiali, di cui 5 in serie B, due in C e uno in Coppa Italia, tra Cremonese e Reggina allo "Zini", con un bilancio complessivo di due vittorie amaranto, tre pareggi e due vittorie grigiorosse. L'ultimo scontro risale all'1 maggio 2021, terminato 1-1 con i gol di Valzania e Rivas.

Arbitro dell'incontro Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta, coadiuvato da Fiore e Lanotte, quarto ufficiale Gualtieri. Alla VAR Aureliano e Scatragli. Cinque precedenti di Abbattista con la Reggina, l'ultimo il 5 marzo 2022, Parma-Reggina 1-1.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 14