Gran premio del teatro amatoriale italiano, in lizza anche la Calabria

C’è anche la Calabria in lizza per il Gran premio del teatro amatoriale italiano. Sono infatti undici le compagnie teatrale in gara per conquistare il trofeo. L’evento verrà presentato domani, giovedì 31 marzo alle 18, nell’aula consiliare del Comune di Colleferro.

L’iniziativa è organizzata dalla Fita (Federazione italiana teatro amatori), la più importante realtà del teatro amatoriale del nostro Paese, con i suoi 25.000 associati e le 1.400 compagnie affiliate, con il contributo del Comune di Colleferro, quest’anno anche Capitale Europea dello Spazio.

Undici compagnie teatrali, provenienti da Campania, Lazio, Calabria, Abruzzo, Sicilia, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Lombardia, Liguria, Umbria, vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2021, tornano ad animare il palcoscenico per dare vita alla fase finale della manifestazione. Grazie alla quale, il sipario degli attori per passione è rimasto aperto anche durante la pandemia.

Da aprile a ottobre di quest’anno le compagnie finaliste si sfideranno per aggiudicarsi l’ambito trofeo sul palcoscenico del Teatro Comunale Vittorio Veneto e del Parco del Castello di Colleferro, cittadina alle porte di Roma che ha fatto dell’investimento sull’arte e sulla cultura uno dei punti forti del suo sviluppo. Dopo due difficili anni di restrizioni, che hanno colpito duramente tutte le forme di espressione artistica, il Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale segna un ulteriore passo verso il ritorno a una dimensione conviviale e culturale non meno importante della rinascita economica.