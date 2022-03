Tennistavolo: al team Castrovillari un oro, tre argenti e tre bronzi

Un oro, tre argenti e tre bronzi per il tennistavolo Castrovillari. È successo nel corso dei campionati regionali che si sono svolti nel palazzetto di Cinquefrondi e durante i quali sono stati assegnati i titoli regionali, prova di qualificazione ai campionati italiani.

Oro duneuq per Francesco Federico nel singolo maschile di quarta categoria che conquista il titolo di campione regionale superando in finale per 3 set a 0 Eros Perri, suo compagno di squadra nel Campionato di serie B2 con il Castrovillari. Federico in precedenza aveva superato in semifinale Alessandro Marino (Luzzi) con il punteggio di 3 set a 1 ed Eros Perri in semifinale ha battuto Corrado Mastroianni (Atlantide) con un secco 3 a 0, conquistando così la finale.

Argento per Marika Veltri ed Eros Perri nel doppio misto di quarta categoria; argento per Eros Perri nel singolo di quarta categoria. E ancora bronzo per Marika Veltri nel singolo femminile di quinta categoria; argento per Aldo Belmonte nel doppio maschile di quinta categoria; bronzo per Antonio Belmonte e Rocco Ferrari nel doppio di sesta categoria; bronzo per Marika Veltri e Domenico Veltri nel doppio misto di quinta categoria.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente De Gaio: “I miei complimenti agli atleti che anche questa volta hanno confermato il loro valore. Hanno dato il massimo, mantenendo alta la qualità tecnica e della prestazione”.

Adesso le formazioni della società del Pollino giocheranno in casa, in B2 domenica 10 aprile alle 10:30 contro il forte Ennio Cristofaro ; in C2 contro la Capolista Galaxy di Reggio Calabria. In serie D la terza squadra giocherà a Vibo Valentia contro l'Atlantide.