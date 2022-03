Isolamento fascia Ionica: Commissioni Consiliari e Comitato invitano Mattarella sul territorio

I componenti della seconda Commissione Consiliare, presieduta dal Consigliere Domenico Ceraudo, e della terza Commissione Consiliare, presieduta dalla Consigliera Antonella Passalacqua, hanno discusso, in riunione congiunta, nel corso della seduta che si è tenuta il 22 marzo su un tema dell’isolamento nel quale si trova la fascia ionica rispetto al resto del paese.

Isolamento dal punto di vista infrastrutturale che – è stato precisato nel corso della riunione - penalizza fortemente le potenzialità di un territorio viceversa ricco di storia, di cultura, di bellezze paesaggistiche ed architettoniche.

Su questo tema, ampiamente dibattuto, le Commissioni hanno aderito alla proposta del Comitato per la Provincia della Magna Grecia, presente alla riunione, di presentare una lettera aperta al presidente della Repubblica per chiedergli di visitare il territorio per conoscere direttamente le difficoltà evidenziate ma allo stesso tempo per conoscere quelle che sono le potenzialità e quanto di positivo lo stesso territorio può offrire.