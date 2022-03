WinForLife, giocata fortunata a Rende: vinta una casa

La fortuna torna a baciare il cosentino, nello specifico Rende, dove un giocatore ha realizzato una cospicua vincita. Lo scorso 15 marzo infatti è stato centrato un 5 a WinForLife, giocato nella sua formula VinciCasa.

Ciò vuol dire che il vincitore non solo avrà diritto ad un premio da 200 mila euro, ma potrà anche scegliere una casa - ubicata in tutto il territorio italiano - in massima libertà. Dal momento della vincita avrà due anni di tempo per trovare l'abitazione che preferisce.

Dalla nascita della formula VinciCasa, sono state assegnate 173 case ad altrettanti giocatori.