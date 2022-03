Serie B. Ultima chiamata per il Crotone: in casa si gioca il tutto per tutto contro l’Alessandria

L’FC Crotone non crede più nel confronto dialettico con l’ambiente esterno e blinda i suoi tesserati nel silenzio stampa. Nessun ritiro per la squadra di mister Modesto, nella disperata rincorsa verso un finale di campionato che nessuno avrebbe immaginato a inizio stagione. Anche gli allenamenti si svolgono lontani da occhi e orecchie indiscreti, con una tifoseria sempre più insoddisfatta. Il match, con l’Alessandria, si gioca sul filo della disperazione anche per la formazione piemontese, dopo la vittoria della Spal (31 punti) a Como (0-2), nella giornata di anticipo.





di Giuseppe Romano

Nella sconfitta subita dal Crotone a Pisa, c’è tutto il dramma di un girone di andata buttato al vento. Lo ha fatto capire, in modo chiaro, Hamad Benali che doveva essere il leader - erede di Cordaz, invece è stato mandato via da Crotone, con altri dieci giocatori migliori.

Occorrerebbe fare una “scomposizione” in fotogrammi del percorso dei pitagorici, dalla prima giornata a oggi, per capire le “strategie” che li hanno tenuti inchiodati in piena zona retrocessione e giocarsi l’ultima chance salvezza alla 28^ giornata, contro l’Alessandria in zona play out. Il momento non è quello giusto.

La presidenza dell’Fc Crotone, per questo delicato match ha inteso “estraniarsi dall’ambiente esterno, per mantenere la giusta concentrazione in vista dei prossimi cruciali impegni, e nessun tesserato rilascerà dichiarazioni”.

Un “silenzio” che può essere letto come un ragionevole invito a percorrere queste ultime giornate di campionato senza “strappi”, che potrebbero rendere più difficile l’attività dei calciatori e le scelte del tecnico: un invito a non esporsi in sala stampa, ma a dare “risposte” comuni sul campo.

L’avversario di turno è l’Alessandria, anche pericolante, ma con 9 punti di distacco dal Crotone, in palio tre punti per la sopravvivenza. I sogni non contano più. Chi ha più energie fisiche e mentali deve farli valere sul rettangolo dello “Scida”.

Il Crotone parte con maggiori opportunità: “È in piena salute con giocatori di ottima prospettiva e qualità”, ha detto in sala stampa mister Longo, puntualizzando che il suo gruppo è “stremato per il numero di partite giocate in breve tempo, considerato il numero elevato di infortunati”, ma non getta la spugna e rilancia tutto sul cambio di assetto tattico nell’arco dei novanta minuti, sfruttando al meglio il possesso palla, caratteristica della sua squadra, senza spremere nessuno.

La formazione di mister Modesto riparte dalla penultima posizione, con la consapevolezza dello “scontro diretto” e che il “modulo” dovrà fare la differenza, senza “strafare” sulle caratteristiche individuali dei suoi calciatori. Crotone – Alessandria, le motivazioni non mancano: il Crotone concentrato per non uscire dalla corsa - salvezza e l’Alessandria per sorpassare la Spal ed evitare i play-out.

Crotone-Alessandria: 28^ giornata di serie BTK, domenica alle ore 15,30. Arbitro: Valerio Marini della sezione di Roma 1; Assistenti: Pasquale Capaldo di Napoli e Daniele Marchi di Bologna; IV uomo: Marco Acanfora di Firenze; VAR: Daniele Minelli di Varese; AVAR; Stefano Liberti di Pisa.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (4-3-3): Festa; Calapai, Golemic, Cuomo, Sala; Estevez, Awua, Kone; Kargbo, Mulattieri, Maric. All.: Modesto. Convocati: Saro, Tornaghi, Mondonico, Vulic, Adekanye, Canestrelli, Giannotti, Borello, Mogos, Scharò, Cangiano. Nedelcerau, Marras, Schnegg, Serpe, Nicoletti. Diffidati: sala – Vulic.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Gori, Milanese, Lunetta; Chiarello, Corazza, Fabbrini. All.: Longo. A disposizione: Crisanto, Cerofolini, Mattiello, Benedetti, Ariaudo, Prestia, Barillà, Pellegrini, Palombi, Miarese. Indisponibili: Orlando, Bellodi, Palazzi, Perozzi, Coccolo, Marconi, Kola.

DOVE VEDERLA

In TV: Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. In streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.