Covid-19, in Calabria intensive e ricoveri sopra la soglia

Il Covid-19 corre in Calabria e in particolare in terapia intensiva. Stando ai dati Agenas aggiornati al 21 febbraio la percentuale di posti letto occupati da pazienti con il Covid-19 è cresciuta (14%) ed è sopra soglia rispetto al dato nazionale (+10%).

Stesso aumento anche per l’occupazione nei reparti in area medica non critica, dove al momento si trova il 31% dei pazienti, rispetto al 20% del dato nazionale.

Le soglie di allerta per l'occupazione dei posti letto per pazienti Covid sono fissate al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti di area medica, dunque la Calabria ha superato al soglia per entrambi gli ambiti.