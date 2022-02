Casino europei che accettano italiani: guida ai siti non AAMS

Casino europei che accettano italiani: i siti stranieri non AAMS

I casino europei che accettano italiani sono una realtà consolidata ed in crescita. Al di là del mondo strettamente controllato e vincolato dei siti di gioco a distanza AAMS, vi è un universo vasto di casino non AAMS, ovvero non licenziati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma comunque degni di fiducia. È sempre più numeroso il pubblico italiano che decide aprire un conto sui siti stranieri. Vediamo le ragioni e come fare a riconoscere i migliori casino non AAMS.

Cosa sono i casino europei non AAMS

L’Italia è da sempre stato un terreno fertile per gli operatori di scommesse e dei giochi da casino grazie ad un pubblico di giocatori appassionato. Nell’ultimo ventennio, con la regolamentazione del mercato del betting nei primi anni 2000, sono sorte numerosissime piattaforme in linea che permettono agli utenti di iscriversi, depositare, ed iniziare a scommettere online o di effettuare puntate alle slot machine. Tali portali devono ottenere un’autorizzazione fornita dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli affinché possano operare in totale legalità in Italia. Nondimeno esistono dall’altra parte, oltre quel muro creato dall’ADM, intere galassie tutte da esplorare di bookmakers non AAMS e di casino europei che accettano italiani .

Negli ultimi tempi si sta assistendo alla migrazione di un numero crescente di utenti verso i casino europei ed i siti di scommesse stranieri. Sorge naturale a questo punto la fatidica domanda: i casino stranieri accettano gli italiani? Gran parte dei portali non AAMS consente l’iscrizione anche ai giocatori del Bel Paese.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, infatti, i portali europei sono sicuri e legali ed in genere si differenziano dagli omologhi italiani per tipologia di licenza in uso. La stragrande maggioranza dei casino stranieri online possiede una concessione di gioco fornita dalle autorità maltesi (MGA), da Cipro o da Curacao. Organi autorevoli e sicuri che però concedono una maggiore libertà agli operatori applicando anche tassazioni e commissioni sui guadagni più favorevoli consentendo ai casino europei di offrire vincite, puntate e bonus più sostanziosi. Ragion per cui sempre più italiani sono attratti dai casino non AAMS.

I casino europei accettano i giocatori italiani?

Come visto i casino europei che accettano giocatori italiani ci sono e sono numerosi. Naturalmente è importante conoscere la politica generale dell’operatore per assicurarsi di poter aprire un conto di gioco in totale sicurezza e serenità. Alcuni casino online stranieri, come ad esempio i casino svizzeri per citarne alcuni, consentono l’iscrizione ai gamblers italiani solo se residenti in Svizzera. Quindi in linea di massima le piattaforme estere accettano un pubblico italiano, ma è sempre bene assicurarsene leggendo termini e condizioni della piattaforma.

La sicurezza sui siti di casino non AAMS

L’aspetto sul quale si addensano maggiormente i dubbi dei giocatori che desiderano iscriversi sui casino non AAMS concerne la sicurezza di tali piattaforme. Se da un lato la licenza rilasciata dall’ADM certifica la legalità di un sito e ne garantisce la trasparenza e la casualità dei risultati, dall’altro un’ampia fetta dei siti stranieri possono essere considerati altrettanto sicuri ed affidabili.

Per capire se un casino non AAMS è affidabile basta ricercare la licenza di gioco alternativa sulla piattaforma. In genere i casino esteri possiedono una concessione rilasciata da enti governativi di paesi come Malta, Gibilterra, Cipro o Curacao. Le commissioni di ciascun paese incaricate a rilasciare le autorizzazioni certificano la sicurezza della piattaforma attraverso severi controlli, e garantiscono la tutela e protezione dell'utente sotto il profilo legale.

Le licenze che regolano i casino europei

La maggior parte dei siti di casino europei che accettano italiani sono degni di fiducia e caratterizzati da un alto livello di affidabilità. A certificarlo sono le licenze di gioco (alternative a quelle rilasciate dall’ADM) ottenibili solo a fronte del pagamento di una tassa annuale e soddisfacendo rigorosi requisiti di sicurezza e trasparenza. Motivo per cui è comunque importante affidarsi, anche nel caso di casino non AAMS online, solo a piattaforme che presentino una delle seguenti concessioni

MGA: la Malta Gaming Authority è l’autorità garante maltese che rilascia l’omonima licenza agli operatori che rispettano i requisiti richiesti quali generazione di numeri casuali nei giochi, stringente controllo dei pagamenti elaborati e sistemi di crittografia per tutelare dati e informazioni degli utenti

Curacao : attraverso la Curacao Egaming Licensing Provider molti operatori ottengono l’autorizzazione dell’isola caraibica olandese che ne certifica la sicurezza e garantisce la tutela giuridico-legale ai giocatori

Cipro: con la National Betting Authority (NBA) istituita nel 2015, il paese rilascia una licenza di gioco solo ai siti di scommesse online che rispettano alti standard di sicurezza e tutela del cliente.

Cosa c’è nei casino europei che attira gli italiani?

Le differenze tra gli operatori esteri ed i casino AAMS non riguardano solamente il tipo di concessione. I motivi che spingono sempre più giocatori a preferire le piattaforme straniere a quelle nostrane sono numerosi. Il gioco d’azzardo in Italia è soggetto a controlli severissimi, ad una tassazione tra le più alte a livello globale, ed a diverse limitazioni che con il tempo tendono a scoraggiare i giocatori. Tra le caratteristiche dei casino europei più interessanti si elencano

Payout e potenziali vincite più alte che gli operatori possono consentire grazie ad un regime fiscale più favorevole e flessibile

Minori limiti sia per quanto riguarda i volumi di giocata, sia per quanto riguarda puntate e depositi minimi e massimi

Accesso più veloce e facile ai giochi con un processo di registrazione più efficiente e discreto che non richiede la condivisione di documenti personali come avviene in Italia

Metodi di pagamento che comprendono oltre ai principali canali anche le criptovalute

I vantaggi e svantaggi dei siti non AAMS

Naturalmente non è tutto oro ciò che luccica e anche nei siti non AAMS bisogna star attenti agli svantaggi che possono conseguire alla registrazione su tali piattaforme. Se da un lato i casino europei e stranieri consentono un più ampio margine di manovra ai giocatori con depositi e puntate minime anche a partire da solo 1€, la possibilità di ricaricare il proprio conto di gioco con metodi alternativi come Bitcoin, Ethereum o Litecoin, o ancora di accedere a jackpot e bonus senza deposito più alti, d’altra parte è doveroso indicare i contro di questi operatori.

Una caratteristica comune ai casino stranieri e dei siti scommesse non AAMS è l’impossibilità di depositare o prelevare tramite Paypal. Inoltre I tempi di elaborazioni dei prelievi possono rivelarsi estremamente lunghi dato che il denaro transita su conti esteri.

Insomma, i casino europei rappresentano un’esotica ed intrigante alternativa ai giocatori nostrani che possono registrarsi e giocare in totale sicurezza grazie alle legittime licenze di gioco estere. Certamente non sono esenti da aspetti migliorabili, ma con ogni probabilità diventeranno una realtà importante nel futuro dei casino online e dei siti di scommesse.

FAQ sui casino europei che accettano italiani

I casino europei online accettano giocatori italiani?

Sì, la quasi totalità dei casino stranieri accettano giocatori italiani tra i loro utenti. Per assicurarsene basta consultare termini e condizioni d’utilizzo del portale e cercare la licenza di gioco in uso, che sia di Malta, Cipro o Curacao.

Gli italiani possono giocare sui casino europei senza licenza AAMS?

I casino europei che accettano italiani permettono loro di effettuare puntate alle slot machines online e di piazzare scommesse sportive. In caso di vincita su portali non AAMS, però, dovranno dichiarare le vincite conseguite.

Perché gli italiani preferiscono i casinò europei senza AAMS?

I casino non AAMS online offrono bonus benvenuto più alti come bonus senza deposito, jackpot e montepremi più vantaggiosi così come limiti minimi e massimi di puntata più flessibili, motivi che spingono gli italiani a preferire i siti stranieri.