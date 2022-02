Serie B. Spal-Reggina 1-3: tre punti d’oro per gli amaranto

Importante successo esterno della Reggina, che rimonta il gol di Mancosu e ottiene la seconda vittoria consecutiva. Gli amaranto si schierano con il 4-4-1-1, con le novità Micai, Adjapong, Bianchi, Giraudo, Cortinovis e Tumminello. La Spal risponde con il 4-3-1-2, in attacco la coppia Finotto-Vido e in difesa ritornano Meccariello e Vicari.





di G.S.M.

Il primo tempo inizia con un'azione della Spal, che arriva al tiro dal limite con Vido, palla a lato. La squadra di Venturato pressa molto alto e cerca di aggredire da subito la Reggina, che si difende con ordine e cerca di ripartire in contropiede lanciando Folorunsho e Tumminello. Al primo vero affondo, la Spal passa in vantaggio: è il 18 quando Vido riesce a servire Mancosu, che entra in area evitando Crisetig e batte Micai.

La Reggina prova a reagire cercando di sfruttare le fasce, ma al centro dell'attacco c'è poco movimento. Al 23' Adjapong dalla destra riesce quasi a sorprendere Alfonso con un tiro-cross, ma il portiere riesce a deviare.

Al 33' la Reggina pareggia: Cortinovis apre sulla sinistra per l'accorrente Giraudo, che mette in mezzo per Tumminello che tira, respinta di Alfonso sullo stesso Tumminello e la palla finisce in rete. Primo gol per l'attaccante amaranto, alla prima da titolare. La Spal accusa il colpo e prova a riportarsi in attacco, ma il primo tempo si chiude in parità.

Nessun cambio nell'intervallo, il secondo tempo inizia con un'ottima discesa di Folorunsho che riesce a tirare dal limite, ma viene chiuso da Vicari. Al 50' viene ammonito Crisetig per aver trattenuto Vido per la maglia.

Sulla punizione, ci prova Mancosu da 30 metri, Micai respinge sicuro. La Reggina si difende bene e argina gli attacchi della Spal, aspettando il momento giusto per ripartire.

Al 59', la Reggina passa in vantaggio: corner battuto da Di Chiara sul secondo palo, dove Bianchi è libero di colpire di testa e battere Alfonso. Un minuto dopo, primi cambi nelle due squadre: la Reggina sostituisce Tumminello, Bianchi e Giraudo con Galabinov, Hetemaj e Kupisz, mentre nella Spal entrano Almici, Pinato e Colombo per Peda, Mora e Finotto.

Al 71', occasione per la Reggina: Cortinovis si invola verso l'area biancoblu e tenta il destro a giro, palla di poco a lato. Al 75', Venturato manda in campo Giuseppe Rossi per Vido. Due minuti dopo, la Reggina trova il terzo gol: Cortinovis arriva sul fondo e dalla destra crossa al centro, Galabinov è tutto solo e batte Alfonso ancora di testa. Al 78', esce Cortinovis per Bellomo. La Spal si riversa all'attacco e al 79' ci prova Rossi, ma il suo tiro viene deviato da Di Chiara in angolo.

All'80' nella Spal entra Crociata per Esposito e tre minuti dopo Stellone deve sostituire l'infortunato Cionek con Amione. Nei restanti minuti, la Spal prova a rientrare nella partita, ma gli uomini di Stellone chiudono tutti gli spazi e riescono a portare a casa i tre punti. Vittoria fondamentale per gli amaranto, sia per il morale che per la classifica che, in virtù degli altri risultati, permette agli amaranto di respirare e occupare l'undicesimo posto, con 29 punti.

Nel dopo-partita, in segno di rispetto per le condizioni di salute del presidente Luca Gallo, nessun componente della squadra si è presentato in conferenza stampa. La società continua a sostenere il presidente e si augura che la situazione possa migliorare.

IL TABELLINO



Spal-Reggina 1-3 (18' Mancosu (S), 34' Tumminello, 59' Bianchi, 78' Galabinov (R).

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Peda (62' Almici), Meccariello, Vicari, Celia; Zanellato, Esposito (80' Crociata), Mora (62' Pinato); Mancosu; Finotto (62' Colombo), Vido (75' Rossi). a disposizione: Thiam, Zuculini, Saiani, Capradossi, Da Riva, Heidenreich, Latte Lath. Allenatore: Venturato.

Reggina (4-4-1-1): Micai; Adjapong, Loiacono, Cionek (83' Amione), Di Chiara; Folorunsho, Bianchi (60' Hetemaj), Crisetig, Giraudo (60' Kupisz); Cortinovis (78' Bellomo); Tumminello (60' Galabinov). a disposizione: Aglietti, Turati, Franco, Denis, Ménez, Montalto. Allenatore: Stellone.

Ammoniti: Bianchi, Giraudo, Crisetig, Loiacono, Bellomo (R), Peda, Meccariello (S).