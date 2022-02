Progetto Uisp “Differenze”: lo sport diventa linguaggio per raccontare

Anche i laboratori sportivi del progetto nazionale UISP “Differenze”, procedono coinvolgendo gli alunni dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Erodoto di Thurii” a Cassano Jonio. Alunni, docenti, tutor con in testa la dirigente, Anna Liporace.

Cambia il linguaggio di comunicazione ma non cambia il modus operanti del tema ovvero, il contrasto alla violenza di genere che, lo ricordiamo sta coinvolgendo 700 giovani delle scuole superiori e 14 città italiane e attraverso i giovani, racconta la parità e l’equità di genere. Il progetto promosso dall’Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti, in partnership con la Rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re, è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’obiettivo di contribuire a sensibilizzarli sul tema per renderli consapevoli e per contrastare la violenza maschile sulle donne, ma anche i crescenti episodi di cyberbullismo e omo-lesbo-bi-transfobia, a partire da un ripensamento delle relazioni tra pari. Il comitato territoriale UISP di Castrovillari, diretto egregiamente dal Ilaria Oliva, sta lavorando alacremente sul territorio di Cassano Jonio, dove è presente l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Erodoto di Thurii”.

I mesi di gennaio, Febbraio e Marzo dedicati al tema del linguaggio del corpo con operatori sportivi che, attraverso questo percorso forniranno uno sguardo e un approccio “differente”, ovvero complesso, articolato, ampio e dove serve critico, che sappia accogliere e valorizzare le diversità. Emozioni e comunicazioni attraverso lo sport promotore di attività orientate all’accoglienza, delle diversità, alla sensibilizzazione, al rispetto. Continueremo a parlare di questo e di ciò che abbiamo imparato negli scorsi mesi insieme, per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze affinché nessuno/a sia più solo/a.