Il murales che racconta l’amore: a Girifalco la nuova opera di Chiaravalloti

Racconta l’amore il nuovo murales di Claudio Chiaravalloti. L’artista, su iniziativa della vice sindaca con delega al Marketing territoriale di Girifalco, Alessia Burdino, ha infatti realizzato l’opera “Un giorno d’amore”, per celebrare un luogo guardando al passato ma puntando al futuro.

L’opera, la prima del progetto “Forever young”, è stata realizzata, su corso Migliaccio a Girifalco, e punta a raccontare uno dei luoghi dove nel passato sono nati tanti amori girifalcesi. “Ho raccontato il tema dell’amore – afferma l’artista catanzarese Chiaravalloti - tramite una scena del film di Woody Allen (Un giorno di pioggia a New York) in cui due ragazzi si baciano sotto la pioggia, ma il mio intento è stato quello di rappresentare l’amore in generale: l’amore per se stessi, per gli altri, per il proprio lavoro, per la propria vita. Ho immaginato la pioggia come un elemento che disturba o un evento negativo come può essere il momento che stiamo attraversando e l’amore come elemento di unione che illumina i giorni della nostra vita”.

“Un ringraziamento particolare – ha, invece, aggiunto la vice sindaca - va all’Aterp e alla famiglia Minacapelli per aver concesso la parete, all’ufficio tecnico e agli operai del Comune, alla polizia municipale, a Giuseppe Ziparo, a Luigi Chiodo e ai residenti che hanno “coccolato” Claudio nei giorni di realizzazione dell’opera”.