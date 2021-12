Covid, due neonati ricoverati dal Gom di Reggio Calabria

Due neonati sono stati ricoverati, negli ultimi due giorni, presso il reparto di neonatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. La conferma arriva direttamente dalla responsabile Uoc, Isabella Mondello, a seguito di alcune indiscrezioni trapelate sulla stampa.

La stessa ha precisato che il ricovero di ieri, 20 dicembre, ha riguardato un neonato di appena 9 giorni, risultato positivo al coronavirus come i genitori. Oggi invece, 21 dicembre, è stato ricoverato un neonato di 21 giorni con sintomi (febbre), risultato positivo assieme a sua madre. Entrambi sono stati inseriti nel percorso diagnostico terapeutico rivolto ai neonati, e si trovano in regime di isolamento.

La direzione del Gom ha dunque colto l’occasione, oltre che per le precisazioni del caso, anche per ricordare e raccomandare il rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione del contagio. L’invito è di aderire alla campagna di vaccinazione e mantenere comportamenti responsabili per evitare un ulteriore aggravarsi della situazione.