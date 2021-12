Rinnovabili, in Calabria progetto per parco eolico marino

È un progetto importante quello presentato da due aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili, la Falck Renewables e la BlueFloat Energy: nella più ampia partnership volta alla creazione ed allo sviluppo di parchi eolici marini galleggianti, è stato previsto un impianto anche a largo delle coste calabresi.

Si chiamerà Minerva Energia l’impianto eolico progettato a largo delle coste del catanzarese: parliamo di un sistema capace di generare 675 megawatt con una produzione annuale di 2,4 terawatt-ora, equivalenti al consumo annuo di circa 600 mila utenze. Ciò sarà possibile grazie all’installazione di 45 turbine eoliche, posizionate tra i 13 ed i 29 chilometri al largo del golfo di Squillace.

Il tutto è ancora in una fase preliminare: le aziende sono infatti in attesa della concessione demaniale marittima richiesta all’Autorità Portuale, e solo in tal caso si procederà ad una valutazione di impatto ambientale. Se approvato, il progetto riguarderà in maniera prioritaria il territorio, tra forniture e richiesta di manodopera.