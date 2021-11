Cure odontoiatriche, Codacons: “Regione sostenga chi non può permettersele”

E' in corso in queste ore la XI edizione del Corso di aggiornamento “Gli odontoiatri al servizio delle famiglie” organizzato dalla Commissione degli Odontoiatri di Catanzaro, presieduta da Salvatore De Filippo, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e la Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo Facciale (SIOCMF).

Tra le tante relazioni di spessore che si stanno susseguendo, in quello che è considerato uno degli appuntamenti più importanti per l'odontoiatria nazionale, è intervenuto anche il vice presidente nazionale del Codacons, Francesco Di Lieto che ha lanciato una proposta molto interessante.

“Siamo partiti dalla considerazione che la Calabria – ha spiegato Di Lieto - è la regione nella quale i cittadini hanno più difficoltà ad accedere agli studi dentistici per condizioni economiche, questo significa essere costretti a trascurare le problematiche odontoiatriche e finisce per avere ripercussioni serie sul benessere della collettività e dei costi importanti per la società. Proponiamo alla Regione Calabria, quindi, di fornire un sostegno ai cittadini che non possono permettersi cure odontoiatriche, affinché possano effettuare attività di prevenzione e, quindi, evitare costi futuri. La Regione potrebbe garantire una quota della tariffa del professionista che sceglierà il cittadino, esattamente come avviene per l'accesso alla giustizia. Il gratuito patrocinio, sostanzialmente, garantisce un diritto costituzionale alla difesa a chi non ha la possibilità di pagarsi un legale. Il diritto alla salute deve essere ugualmente tutelabile e la Regione potrebbe farsi carico di chi non può avere accesso alle cure e garantire comunque al professionista, laddove il cittadino si renda incapiente, la remunerazione.”

“La proposta lanciata dal vice presidente del Codacons – ha affermato il presidente De Filippo – nel corso del nostro annuale appuntamento, è stata immediatamente recepita da tutti i presidenti degli Ordini provinciali degli odontoiatri presenti e dal sindacato. A breve stringeremo un protocollo di intesa ai fini della prevenzione odontoiatrica in ambito regionale. Un'azione in piena linea con la nostra mission che è quella della tutela della salute del cittadino.”