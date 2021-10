Serie B. Crotone-Benevento, Modesto: “errori compromettono le partite, andiamo più forti!”

Francesco Modesto e Fabio Caserta

Un match che si presenta con richiami del passato che hanno segnato molti incubi per le “streghe”: l’ultimo, quello di essere state trascinate in serie B (1-4 all’andata) e (1-1 nel ritorno); e quello che da 44 anni (serie C, 23 ottobre 1977, 2-0) non vincono allo stadio “Ezio Scida” di Crotone. Cosa che non ha saputo sfatare Inzaghi, lo scorso campionato in serie A, e che cercherà di fare Fabio Caserta.





di Giuseppe Romano

Crotone-Benevento, uno scontro con proiezioni diverse: i sanniti in zona play off, ad un solo punto dalla promozione diretta; i crotoniati con un piede nei play out e l’altro nella retrocessione, assieme all’Alessandria.

Pronostici e quote, previste da “Goldbet”, sono in perfetto equilibrio, come lo sono i valori di mercato delle due “rose”, fornite da Transfermarkt: Crotone 29,4 milioni di euro, Benevento 26,5 milioni, una differenza minima che non giustifica gli insuccessi della squadra calabrese e peggiore difesa del campionato (17 gol subiti), con Alessandria (18), Vicenza (20), Pordenone (23).

La classifica ed i numeri, hanno un senso razionale ma va considerato che, nella irrazionalità, la formazione pitagorica ha inflitto alla capolista Pisa la prima sconfitta di campionato proprio allo “Scida”.

Vien da dire che Crotone-Benevento sarà una gara spigolosa e di questo ne è consapevole il tecnico sannita, Fabio Caserta:

“A Crotone sarà una gara difficile. Ci si confronta contro una squadra organizzata, che gioca bene e la classifica è bugiarda”.

Sarà vietato distrarsi per l’uno e l’altro schieramento, soprattutto in quello crotoniate, vittima di mille episodi ripetitivi, sia in fase di gioco che nelle strategie adottate.

È chiaro che i tre punti valgono oro per la classifica di entrambe le squadre In casa dei pitagorici, Modesto richiama tutti all’attenzione:

“è la squadra che ha mantenuto più giocatori e si sono rinforzati in qualche ruolo. Vi sono elementi di qualità e sta facendo un buon campionato. Siamo tutti consapevoli che, per dare fastidio, occorre il giusto atteggiamento, agire con rapidità e risolutezza, dai primi minuti. Solo andando più forti di loro si può vincere”.

Il tecnico crotoniate è convinto che “sono gli errori a compromettere le partite”, come è capitato spesso alla sua squadra, per episodi di concentrazione, e chiede ai suoi di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità. Solo così si può vincere.

Non si arrampica sugli specchi quando si parla di tranquillità:

“Non ci si sente tranquilli nemmeno quando si è primi in classifica e, come allenatore, mi sentirò sempre in discussione. In questo caso i risultati sono negativi ed è chiaro che so di essere sotto pressione”.

Le formazioni? Modesto e Caserta hanno avuto poco tempo per analizzare al meglio la forma degli atleti da mandare in campo, ma la qualità non manca e prevedere il successo di una o dell’altra formazione è naturale.

Ecco perché questo match preannuncia grandi emozioni e tanta vivacità. È vero che, nelle ultime cinque giornate, il Crotone ha subito tre sconfitte, una vittoria ed un pareggio, mentre il Benevento è spinto da due vittorie e tre pareggi, ma è pur vero che la formazione pitagorica ha raccolto meno di quanto meritasse, per un forte squilibrio correggibile.

La tenuta mentale? È quella de determinerà l’intensità di questa sfida, interessante per tradizione e classifica, anche se il confronto è tra una delle tre peggiori difese del campionato (Crotone 17 gol subiti), contro il quarto attacco del campionato: Benevento 15 gol in attivo.

Sarà la terna arbitrale e il Var a mantenere i “valori” nella dimensione giusta. Troppi errori arbitrali, in questo campionato e in quello della massima serie, sono nell’occhio del ciclone e all’esame dei designatori, mentre la tecnologia, in pieno caos, è sotto accusa. Ne sa qualcosa anche il Crotone!

L’ARBITRO

La gara sarà diretta da Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia. Assistenti: Trinchieri e Dei Giudici; IV uomo: Saia; VAR: Nasca; AVAR: Pagnotta.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Festa, 3 Cuomo, 5 Visentin, 6 Mondonico, 7 Vulic, 9 Mulattieri, 11 Juwara, 13 Contini, 15 Donsah, 17 Molina, 18 Oddei, 19 Canestrelli, 20 Rojas, 21 Zanellato, 22 Saro, 23 Giannotti, 27 Nedelcearu, 28 Borello, 29 Sala, 30 Paz, 32 Mogos, 44 Schirò,99 Maric.

Benevento: 4 Acampora, 93 Barba, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola, 5 Calò, 20 Di Serio, 7 Elia, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne, 23 Ionita, 9 Lapadula, 3 Letizia, 12 Manfredini, 32 Masciangelo, 21 Moncini, 1 Muraca, 38 Talia, 22 Tartaro, 8 Tello, 25 Sau, 24 Viviani, 14 Vogliacco, 10 Vokic.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Mogos, Donsah, Zanellato, Molina; Borello, Maric; Mulattieri. Allenatore: Francesco Modesto

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Ionita, Calo, Acampora; Insigne, Sau, Brignola. Allenatore: Fabio Caserta

DOVE VEDERLA

Crotone-Benevento, 10a giornata di serie B, in programma giovedì 28 ottobre alle 20.30 sarà visibile su: DAZN, Sky Go 252 , NOW, Helbiz Live Sport; lo streaming a Dazn e SkyGo. Diretta ed in esclusiva su DAZN.

Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la App e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al Timvision Box oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.