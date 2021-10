Polio e Covid, convegno del Rotary a Catanzaro

Si chiama “dalla end polio now alla end Covid now - Storia di una cultura della vaccinazione e di un Rotary sempre pronto al service”, il convegno organizzato dal Rotary Club Catanzaro e Rotary Club Catanzaro Tre Colli previsto alle 18 di domenica 24 ottobre a Catanzaro, nei saloni del Guglielmo Hotel.

Il convegno, che si celebrerà in occasione del World Polio Day, sarà introdotto dalle relazioni dei presidenti dei due club organizzatori, Vito Verrastro, Presidente Rotary Catanzaro, e Michele Zoccali, Presidente Rotary Catanzaro Tre Colli.

Il momento centrale del convegno sarà la relazione di Carlo Torti, Ordinario in Malattie Infettive presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, seguito dalle testimonianze dei presidenti dei Rotary catanzaresi degli anni sociali 20/21, Pasquale Placida per Catanzaro, e Luca Provenzano per il Catanzaro Tre Colli, che racconteranno le diverse iniziative realizzate a sostegno dell’Ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro.

“I soci del Rotary, in tutto il mondo – ha dichiarato Verrastro - hanno contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per proteggere circa 3 miliardi di bambini in 122 Paesi da questa malattia paralizzante. Gli sforzi del Rotary hanno avuto un ruolo anche nelle decisioni dei governi di contribuire con oltre 10 miliardi di dollari”.

“Oggi, la polio – conclude Zoccali - rimane endemica solo in Afghanistan e Pakistan. Ma è essenziale continuare a lavorare per mantenere liberi dalla polio gli altri Paesi. Se oggi dovessimo interrompere tutti gli sforzi di eradicazione, entro 10 anni la polio potrebbe paralizzare fino a 200.000 bambini ogni anno”.