Locride. Pubblicato il video promozionale del progetto “Mediterraneamente”

È stato pubblicato il video promozionale del progetto “Mediterraneamente”. Il progetto è stato promosso dalla coop Sankara su finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare).

Sankara ha realizzato un video promozionale, che racconta, attraverso le immagini, le attività concrete poste in essere e gli obiettivi che si propone di raggiungere.

A partire dal mese di settembre, infatti, Sankara ha iniziato a proporre - e continuerà a farlo per tutto l’anno - le attività pensate per bambini e ragazzi (tra i 6 e i 17 anni) che hanno avuto e avranno come scopo l’apprendimento attraverso il gioco e le esperienze pratiche di vita, lo sviluppo delle capacità personali ed interpersonali, la comprensione e rapporto con l’ambiente circostante.

Tutto ciò contribuisce a far riflettere i bambini e i ragazzi sull’importanza di uno stile di vita sano e del rispetto per la natura, soprattutto in un momento storico che li ha visti tra le maggiori vittime delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento e della mancanza di opportunità di movimento all’aria aperta, che contribuiscono alla conduzione di uno stile di vita sano e al loro benessere fisico e psicologico.