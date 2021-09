Autorità portuale, ridefinita la strategia dell’ente e programmati nuovi interventi

L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha approvato, a seguito di una videoconferenza svoltasi quest’oggi, una variazione all’assestamento di bilancio del 2021, al fine di includere due distinti interventi da operare negli scali di Vibo Valentia e di Crotone. Lo rende noto il presidente Andrea Agostinelli, soddisfatto per l’unanimità dei voti e per i numerosi argomenti discussi riguardanti la strategia dell’ente.

Nello specifico, sono ora inclusi i progetti di fattibilità tecnica ed economica riguardanti il risanamento ed il consolidamento delle bancine portuali di Pola, Tripoli, Papandre e Buccarelli all’interno del porto di Vibo Valentia: 18 milioni di euro ottenuti tramite i fondi di coesione e sviluppo che serviranno a mettere in sicurezza le banchine ripristinando la piena operatività portuale.

Discusso il progetto di riconversione e sostenibilità ambientale dell’area retroportuale gioiese, ma anche l’elettrificazione delle banchine Ro-Ro dello scalo: le aree saranno dunque sottoposte a processi di transizione ecologica e di riqualificazione. Approvato inoltre lo sportello unico amministrativo, che dovrà prendere forma entro l’anno, e la nuova pianta organica dell’ente.

Infine, per il porto di Crotone è prevista la riqualificazione dell’area Ex Sensi tramite demolizione degli immobili insistenti e la realizzazione di un immobile a più piani: non sarà variata la destinazione d’uso dell’infrastrtuttura, e si punterà dunque ad assicurare maggiore interazione tra il porto e la città.

Hanno preso parte alla seduta i componenti di diritto: Antonio Ranieri, direttore marittimo della Calabria e della Basilicata, supportato dai comandanti delle locali capitanerie di porto, Domenico Berti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Guerrieri dal Comune di Gioia Tauro e il segretario generale Pietro Preziosi, coadiuvato dai dirigenti Maria Carmela De Maria, Luigi Ventrici e Pasquale Faraone. Visti gli argomenti in discussione ha, altresì, partecipato Pino Colloca, in rappresentanza del Comune di Vibo