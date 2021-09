Crotone, in arrivo finanziamenti per le scuole del territorio

In arrivo finanziamenti per le scuole di Crotone. La Provincia ha infatti ottenuto 1.200.000 euro per la misura “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR)”, nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 “.

I finanziamenti serviranno per rendere mense e palestre più sicure e più attrattive e incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.

Il finanziamento riguarderà i seguenti Istituti scolastici della provincia di Crotone: Ist. “Raffaele Lombardi Satriani” Petilia Policastro - euro 250.000; liceo scientifico “Filolao” Crotone – euro 350.000; liceo Classico “Pitagora” Crotone – euro 350.000; Ist. “Pertini” Crotone – euro 250.000.

E nell’ambito del Decreto di riparto del Ministero dell’Istruzione 1.125.000.000, la Provincia di Crotone ha ottenuto i seguenti finanziamenti: lavori di Costruzione della nuova sede dell’istituto Magistrale Gravina euro 2.000.000; nuovo polo scolastico in località Foresta di Petilia Policastro completamento corpo palestra e laboratori euro 1.400.000; lavori completamento polo scolastico Gangale loc. Ceramidio Cirò Marina euro 1.400.000; lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’istituto Ipsia Barlacchi Crotone euro 409.007,55.

“Pianificazione, progettazione e finanziamenti, si inquadrano – ha commentato il presidente Vincenzo Lagani – in un ampio programma che punta alla messa in sicurezza delle scuole, al realizzazione e completamento di nuovi istituti scolastici moderni, efficienti e sicuri. Interventi che richiedono tempo ma che oggi grazie al lavoro svolto in continuità e avvalendosi del supporto dei tecnici, progettisti e dirigenti dell’Ente intermedio stando prendendo corpo e sostanza. La strada da percorrere è ancora lunga, gli anni di ritardi sono tanti, anni in cui la Provincia di Crotone è stata privata di risorse finanziari e di attenzione, il cui territorio crotonese è diventato sempre più marginale. Si deve dunque proseguire sulla strada tracciata e insieme lavorare per riportare la provincia di Crotone e le sue comunità al centro dell’attenzione e della programmazione nazionale e regionale.”

Un lavoro è stato portato avanti in sinergia tra il già presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Simone Saporito, Lagani, la consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica Gina Spina, gli uffici tecnici e il dirigente del settore architetto Nicola Artese.