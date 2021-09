Serie B. Reggina-Frosinone: gli amaranto a caccia del sesto risultato utile consecutivo

Domani pomeriggio al "Granillo" di Reggio Calabria, gli uomini di Alfredo Aglietti, reduci dal pareggio ottenuto a Lignano contro il Pordenone, ospiteranno il Frosinone. La formazione allenata da Fabio Grosso, che nell'ultima giornata ha pareggiato in casa contro il Brescia, ha lo stesso score della Reggina, finora due vittorie e tre pareggi.





di G.S.M.





La sfida di domani pomeriggio mette di fronte due pretendenti alla promozione diretta in serie A, al momento a pari punti in classifica e ancora imbattute. In casa amaranto, con ogni probabilità resteranno ancora fuori Adjapong e Ménez, Regini dovrebbe essere confermato al posto di Stavropoulos. Hetemaj, Bellomo e Galabinov dovrebbero partire dal 1'. In casa gialloblù non ci saranno gli ex Canotto e Charpentier, Grosso dovrà inoltre fare a meno di Brighenti, Maiello e Haoudi.

Alla vigilia della partita, il tecnico amaranto Alfredo Aglietti ha parlato degli avversari: "Loro sono tra le tre squadre più forti della B, al livello di Parma, Monza e Benevento. Si permettono il lusso di lasciare fuori Iemmello e altri, ne verrà fuori una bella partita. Non credo in squadre aperte, ma che vorranno vincere le partite tramite il gioco. E' una squadra rapida e tecnica. I vari Ciano, Ricci, Garritano e Canotto sono calciatori rapidi e tecnici, dovremo essere bravi nell'uno contro uno: è costruita per vincere il campionato. Sono forti nel collettivo, servirà una prova importante".

Sulla propria rosa e sul turnover: "Per me non esiste il turnover, Cortinovis, Bianchi e Regini sono potenziali titolari. A Pordenone ci sono stati normali avvicendamenti di una rosa che può contare su elementi importanti. Si poteva fare meglio, ma non è stato un problema di turnover, ma prestazione generale che poteva essere migliore".

Aglietti è anche tornato sull'ultima partita con il Pordenone: "Abbiamo cercato il pari sino alla fine, pur con qualche difficoltà. Abbiamo avuto poche occasioni nel primo tempo, ma chiaramente ci sono anche le avversarie, non ci sono partite facile. E' stata la classica gara di B, il punto preso credo sia ottimo e il bicchiere è mezzo pieno. La prestazione poteva essere migliore, ma questo dimostra che ci sono 15-16 squadre di ottimo livello e ci sono le altre formazioni che è difficile battere".

Infine, un accenno al turno infrasettimanale: "Il viaggio ha un pò pesato, vista la distanza. Dobbiamo centellinare il lavoro e cercare di recuperare ancora energie fisiche e mentali per affrontare una gara molto dura".

I CONVOCATI

Portieri: Lofaro, Micai, Turati. Difensori: Amione, Cionek, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Stavropoulos. Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas. Attaccanti: Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello.

Arbitro dell'incontro Sozza della sezione arbitrale di Seregno, coadiuvato da Trinchieri e Cipriani, quarto ufficiale Frascaro. Alla VAR Marinelli e Rossi.

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) e Sky Sport 473 (digitale terrestre). DAZN e Helbiz trasmetteranno in diretta streaming. Calcio d'inizio alle ore 16.15