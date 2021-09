Serie B. Il Crotone aspetta il Lecce e la prima vittoria, Modesto: “si deve migliorare al più presto”

La quinta giornata di campionato pone il Crotone contro il Lecce, due squadre del Sud partite con prospettive di rilievo, ma sono ancora alla ricerca della propria identità. In classifica i numeri sono negativi, soprattutto per il Crotone, che si ritrova a limite dei play out, con un passivo di 9 gol, troppi per una squadra che ha interessanti trame di gioco e un attacco attivo con sette reti e Samuele Mulattieri già considerato il bomber del futuro, in testa alla classifica dei cannonieri assieme a Simone Corazza. Le ultime due reti le ha realizzate al Rigamonti contro il Brescia.

di Giuseppe Romano

La squadra calabrese, allenata da Francesco Modesto, che è alla ricerca della prima vittoria, deve ancora capire perché, nelle ultime tre gare, ha iniziato a ritmi elevati e buone giocate, ma è sempre passata in svantaggio alla prima occasione degli avversari, dovendo poi rincorrere il risultato.

Una fragilità che contrasta la grande personalità che dimostra successivamente, come è successo pure contro il Brescia, partita in cui ha pareggiato con un pesante 2-0.

Dovrà farlo contro il Lecce di Barone, anch’esso con una identica differenza reti (-2), ma con due punti in più (3/5) in classifica, e capace di forti reazioni.

Il tecnico crotoniate è consapevole di questa situazione e che “si deve migliorare al più presto”, e che, anche contro il Lecce “occorre stare attenti. Nessun risultato è scontato in questo.

Il Lecce ha avanti un giocatore importante, come Coda e tutta la squadra sta facendo buone cose, anche loro hanno dimostrato buona reattività”.

La stessa reattività che riconosce alla sua squadra, “fatta di momenti di rabbia quando sono gli altri a finalizzare, dopo aver creato e fallito tante occasioni, noi. Sulla carta è tutto facile, ma quando ci si addentra al lavoro che si affronta settimana dopo settimana, ci si accorge di quante energie occorrono per i novanta minuti di gara, soprattutto quando si giocano due tre pertite in sette giorni. La successione ravvicinata di più gare richiede una buona riserva di energie, considerato che si gioca a ritmi elevati”.

A seguire la preparazione atletica del Crotone, ci si può sbilanciare a dire che, i ragazzi di Modesto, hanno una buona capacità di recupero. Lo afferma anche il mister: “Sono tutti in buone condizioni fisiche. Stanno tutti bene e hanno tanta voglia di giocare. È chiaro che si può parlare più di energie nervose che incidono più sul fattore mentale che fisico. In questo momento non vi sono acciacchi che mi possano preoccupare”.

Certamente, sarà una partita tosta, il Lecce ha qualità, gambe e tanta voglia di riprendersi gli spazi per cui è stato progettato il suo percorso. Modesto non sottovaluta nulla: “Dobbiamo partire dalla reazione avuta a Brescia. Recuperare due gol, contro una squadra forte, non era scontato. È questa la mentalità che ci deve far distinguere sul campo: non mollare mai, essere sempre sul pezzo, ordinati e senza perdere la testa”.

Il messaggio è chiaro: “Il Crotone è forte anche a livello mentale e si cresce giorno dopo giorno”. I salentini accusano qualche ingenuità di troppo in difesa, ma c’è gente come Rodriguez, Coda, pronta a tenere in tensione difensori di alto livello.

Crotone-Lecce, 5a giornata di serie BKT in programma martedì, 21 settembre alle 20:30.

L'ARBITRO



La gara sarà diretta da Daniele Paterna della Sezione A.I.A. di Teramo. Assistenti: Berti, Moro; IV Uomo: Pirrotta; VAR: Marini; AVAR: Colarossi.

L’arbitro abruzzese ha un solo precedente con la squadra calabrese – 2020/2021 in serie A (Crotone –Sampdoria 0-1).

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Mogos, Zanellato, Vulic, Molina; Kargbo, Benali; Mulattieri. Allenatore: Modesto.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Meccariello, Lucioni, Barreca; Majer, Hjumland, Gargiulo; Di Mariano, Coda, Strefezza. Allenatore: Baroni.

I CONVOCATI

Crotone: 1 Festa, 3 Cuomo, 5 Visentin, 6 Mondonico, 7 Vulic, 8 Estevez, 9 Mulattieri, 10 Benali, 13 Contini, 15 Donsah, 17 Molina, 18 Oddei, 19 Canestrelli, 21 Zanellato, 22 Saro, 23 Giannotti, 24 Kargbo, 27 Nedelcearu, 28 Borello, 29 Sala, 30 Paz, 32 Mogos, 44 Schirò, 99 Maric.

Lecce: 1.Bleve, 3 Vera, 5 Lucioni, 6 Meccariello, 7 Paganini, 8 Gargiulo, 9 Coda, 10 Di Mariano, 11 Olivieri, 12 Borbei, 13 Tuia, 14 Helgason, 16 Bjarnason, 17 Gendrey, 19 Listkowski, 21 Gabriel, 23 Björkengren, 25 Gallo, 27 Strefezza, 29 Blin, 30 Barreca, 33 Calabresi, 37 Majer ,42 Hjulmand, 99 Rodriguez.

DOVE VEDERLA



Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (numero 252 satellite), Helbiz Live.

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live.