Serie B. Reggina-Spal 2-1: una prodezza di Montalto regala i tre punti agli amaranto

Vittoria meritata per gli uomini di Aglietti, che trovano la seconda vittoria in campionato contro la Spal, grazie a un gran gol del centravanti Adriano Montalto, al suo primo gol stagionale. Il mister amaranto schiera i suoi con il classico 4-4-2, con l'ex Cionek in difesa e Rivas a supporto di Galabinov in avanti. Dall'altra parte, Clotet conferma il 4-2-3-1, con Colombo unica punta.

di G.S.M.

Il primo tempo si apre con la Spal in avanti, ma è la Reggina a creare il primo pericolo della gara, quando Rivas viene chiuso in angolo da Spaltro. Al 7' Galabinov crossa dalla destra verso Rivas, ma l'honduregno conclude alto sopra la traversa. Al 12' è ancora la Reggina a rendersi pericolosa, Rivas mette in mezzo un pallone su cui si avventa Bellomo, che però non riesce a deviare in porta. Al 15' si sblocca la partita: calcio d'angolo battuto da Bellomo, sulla palla deviata da Spaltro (forse con un braccio) si avventa Hetemaj che trafigge Thiam da due passi e segna il gol del vantaggio. Primo gol stagionale per il centrocampista finlandese, vantaggio meritato per gli amaranto. La Spal prova a reagire con due spunti di Crociata e Mancosu, ma senza esito.

Al 27' Colombo ruba palla a Stavropoulos e si invola verso la porta, ma la sua conclusione finisce larga. Un minuto dopo, una gran conclusione di Galabinov viene deviata in angolo da Thiam. Al 30' Stavropoulos commette fallo in area su Mancosu, l'arbitro non ha dubbi e fischia il rigore per gli estensi, confermato anche dagli addetti alla Var. Sul dischetto si presenta Esposito, ma Micai intuisce e para il tiro, tuffandosi sulla sua destra. La Var interviene ancora e rileva un'irregolarità: Cionek è entrato in area durante la battuta, il rigore deve essere ribattuto. Dal dischetto ancora Esposito, che batte dalla stessa parte ma questa volta non sbaglia e spiazza Micai. Nel finale del primo tempo Rivas si propone più volte, ma il risultato non cambia e il primo tempo, dopo sei minuti di recupero, si chiude sull'1-1.

La ripresa si apre con un'ottima occasione del solito Rivas che, servito da un cross di Di Chiara, gira di testa da due passi ma conclude sul fondo. Clotet manda in campo Da Riva al posto di Esposito e, dopo soli due minuti, la Spal ha un'occasione d'oro per passare in vantaggio: corner dalla sinistra, sul pallone si avventa Capradossi, che incredibilmente colpisce male e scaraventa sul fondo. Aglietti corre ai ripari e al 61' inserisce Cortinovis e Montalto per Ricci e Galabinov. Per la Spal, Seck e Peda sostituiscono Latte Lath e Spaltro. I cambi danno ragione ad Aglietti, al 67' Rivas serve Cortinovis sulla trequarti, l'ex atalantino lancia in profondità verso Montalto che, seppur da posizione defilata, scarica un sinistro che si infila sotto l'incrocio dei pali e fulmina Thiam. Grandissimo gol dell'attaccante numero 30, che riporta in vantaggio gli amaranto. All'80 Laribi entra al posto di Rivas, anche oggi tra i migliori in campo e Bianchi rileva un ottimo Hetemaj.

Anche la Spal effettua altre due sostituzioni, D'Orazio e Celia in luogo di Crociata e Tripaldelli. All'85' la Spal ha un'occasione per pareggiare, Peda intercetta di testa un calcio d'angolo ma la palla finisce di poco a lato della porta di Micai. C'è ancora tempo per un'ultima sostituzione, Liotti entra al posto dello stremato Di Chiara. La Reggina non sembra però stanca e lo dimostra quando all'89' Lakicevic, dopo essersi liberato di un avversario, scarica un sinistro a giro che colpisce in pieno il palo.

Ancora più clamorosa è l'occasione capitata al 93' sui piedi di Cortinovis che, servito da Laribi, incredibilmente tira addosso a Thiam e si divora il 3-1. Scaduti i sei minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Vittoria meritata per gli amaranto, che hanno giocato una partita di grande qualità e sacrificio. Oltre ai due marcatori, da sottolineare ancora una volta la prova di Rivas, sempre più prezioso negli schemi amaranto. Un po’ sotto tono il bulgaro Galabinov, complice forse il gran caldo, prestazione da dimenticare per Stavropoulos.





In conferenza stampa, il tecnico amaranto Alfredo Aglietti ha elogiato la prova dei suoi: "Il primo gol di Hetemaj lo abbiamo provato in allenamento, è un'arma in più per noi. I piazzati sono fondamentali. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo costruito tantissimo, abbiamo cercato di palleggiare, abbiamo cercato di attaccare la profondità. Nella ripresa abbiamo fatto 20 minuti molto buoni, siamo stati bravi a portare a casa una partita molto importante."

Ha fatto un po’ discutere la ripetizione del rigore, ma Aglietti precisa: "Da regolamento c'è, ho parlato con l'arbitro e mi ha ribadito che sono decisioni giuste. Dispiace aver vanificato un rigore respinto, ma il calcio, con la Var, è diventato questo. Dovremo essere bravi a stare attenti a tutte le cose."

A proposito del modulo di gioco utilizzato: "4-2-3-1? Anche contro la Ternana abbiamo giocato così, abbiamo la possibilità di giocare nell'una e nell'altra maniera. Sappiamo le qualità di Cortinovis, è entrato molto bene. I calciatori devono sentirsi tutti protagonisti. E' una variante tattica, dipende anche dall'atteggiamento degli avversari".

Martedì si tornerà in campo, nel turno infrasettimanale contro il Pordenone, ma Aglietti ha le idee chiare: "Abbiamo speso tanto oggi, il caldo ha condizionato la partita. Qualche soluzione l'avevo in mente prima, vedremo le condizioni complessive della squadra. Con tre gare in una settimana ci sta di poter fare qualche cambio".

TABELLINO

Reggina-Spal 1-1 (15' Hetemaj (R), 36' Esposito (rig.), 67' Montalto)

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci (60' Cortinovis), Hetemaj (89' Bianchi), Crisetig, Bellomo; Rivas (80' Laribi), Galabinov (60' Montalto). a disposizione: Turati, Loiacono, Regini, Amione, Liotti, Gavioli, Denis, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Spal (4-2-3-1): Thiam; Spaltro (61' Peda), Vicari, Capradossi, Tripaldelli (81' Celia); Esposito (54' Da Riva), Viviani; Crociata (81' D'Orazio), Mancosu, Latte Lath (61' Seck); Colombo. a disposizione: Seculin, Melchiorri, Mora, Ellertsson, Coccolo, Heidenreich, Piscopo. Allenatore: Clotet

Ammoniti: Capradossi, Viviani, Vicari (S).