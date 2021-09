Tumore alla vescica tra i più frequenti in Italia, un webinar per conoscerlo meglio

I tumore alla vescica è la quinta forma di cancro più frequente in Italia con circa 24.000 nuovi casi diagnosticati nel 2019: 29.700 tra gli uomini e 5.700 tra le donne.

Mercoledì 15 settembre le principali associazioni di volontariato rappresentanti i pazienti oncologici sostengono una campagna informativa su questo importante argomento.

Con il patrocinio di Favo, Federazione Italiana delle Associazioni Italiane in Oncologia, e la partecipazione di Aimac, Aistom e Fincopp sarà possibile partecipare ad un webinar informativo (QUI il Programma) sui diritti e sulla gestione della salute di tali pazienti (CLICCA QUI PER PARTECIPARE) .

Questo tumore, infatti, colpisce in ogni fascia d’età, tuttavia poche persone sanno riconoscerne i segnali e, di conseguenza, spesso la diagnosi è tardiva.

Il tasso di sopravvivenza risulta essere in media del 79% a 5 anni, e del 71% a 10 anni (Fonte: I numeri del cancro 2019-Aiom/Airtum).

Il principale campanello dall’allarme è il sangue nelle urine, o ematuria. Altri sintomi indicativi di un possibile tumore vescicale, anche se più rari, possono essere la necessità di urinare più frequentemente, o le infezioni ricorrenti.

È importante anche la conoscenza dei principali fattori di rischio, tra i quali spicca il fumo (50%): sono molto più colpiti gli uomini, ma il numero di nuovi casi è in riduzione a fronte di un lieve aumento di quelli femminili. Da non trascurare (25%) l’esposizione professionale a sostanze chimiche utilizzate in alcune industrie (tessile, gomma, cuoio, alluminio).