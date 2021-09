Anomalia serbatoio Gpl: chiuso tratto della SS 18 a Pizzo

È temporaneamente chiuso il tratto lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, dal km 419,000 al km 422,000 a Pizzo, in entrambe le direzioni, a causa di un’anomalia di un serbatoio di GPL sito al km 421,000 all’interno di un’area di servizio.

Al momento sono in corso le operazioni di svuotamento della cisterna. Sul posto sono presenti il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile. Le deviazioni avvengono in loco