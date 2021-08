Serie B, il Crotone in cerca di punti al Tombolato di Cittadella

Ad aprire la seconda giornata di andata del campionato di serie B sono state le vittorie del Pisa sull’Alessandria per 2-0 e del Brescia che strapazza il Cosenza rifilandogli un pesante 5-1.Entrambe le vincitrici si siedono a guardare le atre squadre dalla testa della classifica con 6 punti. In giornata si sono affrontate Vicenza-Frosinone 0-2 e Perugia-Ascoli, mentre domenica sarà il turno di Cittadella-Crotone, Lecce-Como, Monza-Cremonese, Parma-Benevento, Spal-Pordenone.





di Cinzia Romano

Il calciomercato ha visto un’estate molto calda in cui si sono alternati addii di grandi campioni che d’improvviso salutano società e compagni di squadra, tra questi i più eclatanti sono stati Messi, Donnarumma, Lukaku e Ronaldo.

Con la campagna acquisti ancora aperta anche la serie cadetta prova a sferrare gli ultimi attacchi.

Una serie B con tanti club stellati che non si fermeranno davanti alle prime difficoltà e tenteranno di sfoderare gli ultimi tiri vincenti come ha fatto la grande campionessa di fioretto Bebe Vio, che è riuscita a conquistare il suo secondo oro paralimpico.

Il tecnico del Crotone Francesco Modesto si è dimostrato abbastanza soddisfatto dei nuovi acquisti Donsah, Mulattieri, Canestrelli, Paz ed Estevez durante la conferenza stampa pre gara contro il Cittadella:

“Sono contento dei nuovi giocatori arrivati, giocatori di spessore che completano i reparti e con i quali ci possono essere soluzioni davvero interessanti. Quella contro il Cittadella sarà una sfida difficile perché affronteremo una squadra aggressiva, rapida, che negli ultimi anni ha dimostrato di arrivare sempre in alto. Dovremo essere attenti e bravi a vincere i duelli.”

In poco tempo mister Modesto ha impresso la sua mentalità molto aggressiva e sul modulo di gioco con la difesa a tre, risponde:

“Il mio modulo di gioco? Non contano i numeri, è importante il modo come stiamo in campo e la nostra idea di calcio. All’occasione possiamo anche schiacciarci e difendere a 4, o a 5”

Sul fronte mercato ancora aperto invece, l’allenatore dei pitagorici si aspetta una prima punta e il presidente Gianni Vrenna insieme al ds Peppe Ursino sapranno sicuramente accontentare le richieste di chi ha preso le redini di un gruppo ancora tutto da edificare e da plasmare con idee di gioco ben definite.

Francesco Modesto sarà il vero condottiero crotonese che con l’orgoglio e l’ambizione di voler emergere cercherà di imporsi sui vari campi e proverà a competere con chiunque senza timori reverenziali.

Contro i veneti sarà una partita in cui non basterà correre per far bene, sarà necessario sbagliare il meno possibile per non concedere agli avversari la possibilità di azioni regalate, di sicuro la condizione atletica potrà fare la differenza incidendo negli ultimi minuti di gioco.

Gli squali capitanati da Ahmad Benali, hanno appena iniziato una nuova annata che il tempo stabilirà se sarà nuovamente una meravigliosa avventura.

Cittadella – Crotone – seconda giornata della serie BKT, in programma domenica 18 al Tombolato di Cittadella.

A DISPOSIZIONE

Cittadella - Portieri: Kastrati, Maniero, Manfrin. Difensori: Adorni, Benedetti, Cassandro, Ciriello, Donnarumma, Frare, Mattioli, Perticone, Smajlaj. Centrocampisti: Branca, D'Urso, Danzi, Gargiulo, Icardi, Mastrantonio, Pavan, Vita. Attaccanti: Antonucci, Baldini, Okwonkwo, Tavernelli, Tounkara.

Crotone - Portieri: Festa ,Contini, Saro. Difensori: Paz, Visentin, Mondonico, Canestrelli, Tutyskinas, Nedelcearu. Centrocampisti: Vulic, Benali, Donsah, Molina, Zanellato, Giannotti, Sala, Mogos, Schirò. Attaccanti: Mulattieri, Juwara, Kargbo, Borello, Maric.

PROBABILI FORMAZIONI

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Danzi, Gargiulo, Perticone; Baldini; Antonucci, Okwonkwo. All. Edoardo Gorini

Crotone (3-4-1-2): Festa; Visentin, Mondonico, Nedelcearu; Mogos, Vulic, Molina, Sala; Benali, Maric; Mulattieri. All. Frasnesco Modesto

DIREZIONE ARBITRALE

Arbitro: Luca Zufferli, sez. Udine; Assistenti: Lombardo – Barone; VI Uomo: Fiero; VAR: Nasca; AVAR: Fiore. Il direttore di gara, Zufferli, è stato promosso alla CAN nel mese di Luglio.

DOVE VEDERLA



Sul satellite di Sky - match visibili tramite i canali Sport e Calcio, ma anche su NOW TV. In streaming su Dazn, che già negli ultimi tre anni aveva trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmetterà il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.