Emergenza incendi, il ministro Patuanelli alla Regione

Riunione in cittadella regionale per il ministro per le Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli. Il ministro, arrivato nella sede della Regione Calabria a Catanzaro, sta incontrando i rappresentanti della Giunta regionale e i sindaci dei Comuni più colpiti dagli incendi delle ultime settimane.

Con Patuanelli ci sono anche la viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, e la sottosegretaria al Sud, Dalila Nesci. Al tavolo anche l’assessore regionale all’Agricoltura e Forestazione, Gianluca Gallo, e il presidente dell’Anci Calabria, Marcello Manna.

Tra i presenti, il sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Tra gli interventi previsti quello di Leo Autelitano, presidente del Parco nazionale dell’Aspromonte, l’area più danneggiata dagli incendi.