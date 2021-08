Crotone, il piano dell’assessore allo sport: “Da affidamenti provvisori a gestioni definitive”

Da affidamenti provvisori a gestioni definitive. Questo il sunto delle intenzioni dell’assessore allo sport Luca Bossi, che nel pomeriggio di oggi ha tenuto una riunione per spiegare come l’amministrazione intende “restituire alla cittadinanza, agli sportivi, alle società sportive, ai giovani, quindici impianti sportivi in ogni quartiere della città”.

Definito un “percorso ben definito, declinato su diversi punti, primo tra tutti il beneficio dello sport, inteso come inclusione sociale, e il rispetto delle regole”, che prevede “una premialità in tal senso alle società sportive attive nei quartieri, e la possibilità per gli atleti e le persone diversamente abili di accesso gratuito a tutte le strutture”.

Per quanto riguarda gli impianti a rilevanza economica (ossia il Palamilone, la Piscina Olimpionica ed il Settore B) sono stati pubblicati i relativi bandi per l’ammodernamento delle strutture, come annunciato nei giorni scorsi, che permetteranno di migliorarne la fruibilità e l’utilizzo.

L’obiettivo è quello di “restituire la normalità e soprattutto alla pratica sportiva, senza che i costi di gestione degli impianti sportivi ricadessero, come in passato, sui cittadini”.